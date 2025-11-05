 
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Viceministro Broko garbinama sektos įkūrėja – Putino Rusijos šlovintoja: „Dabar atėjo Rusijos laikas“

2025-11-05 12:44 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-05 12:44

Kultūros viceministru paskyrus prodiuserį Aleksandrą Broką, į viešumą iškilo jo praeities detalės – vyras anksčiau priklausė ritmologų sektai, kurios ištakos veda į Rusiją.

Evdokija Lučežarnova, Aleksandras Brokas (nuotr. asm. archyvo)

1

Kartu su kolege A. Brokas įkūrė Europos darnaus žmogaus institutą, kuris ir skleidžia ritmologų sektos idėjas. Beje, šiandien internete šio instituto svetainė neprieinama, neva puslapis taisomas. Taip pat neprieinamas ir puslapis feisbuke.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Facebook“ paskyroje viceministras atsakė, kaip pats teigia, į viešus kaltinimus dėl tariamų „ritmologijos“ sąsajų.

„Kilus šmeižto bangai prieš mane ir mano kūrybinę veiklą, kuri visada vadovavosi kūrėjo etikos principais ir aukščiausiais kūrybos standartais, jaučiu pareigą paaiškinti mano santykį su šia tema.

Mano dėmesį patraukė ne vadinamasis „metodas“, o asmenybė – rašytoja Evdokija Lučezarnova (Marčenko). Ji buvo neeilinė moteris, kilusi iš rusijos karinio-pramoninio komplekso, tačiau vėliau tapusi kūrėja, drąsiai kalbėjusia apie žmogaus sąmonės laisvę, atsakomybę ir taiką pasaulyje“, – nurodė jis.

Putino režimo garbintoja

Tuo tarpu šių metų gegužę, Rusijos Pergalės dienos minėjimo išvakarėse, E. Lučezarnova davė interviu rusų leidiniui „Literaturnaja gazeta“, o jame – Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino nuolat kartojami naratyvai.

Net ir neskaitant teroristinę valstybę šlovinančios poemos, kuria pasidalino E. Lučezarnova, filosofė skleidė Kremliui įprastą propagandą: „Rusija – šalis nugalėtoja“, „būti rusu reiškia tarnauti aukštesniems tikslams“ ir „kaip elgsis Rusija, taip elgsis ir visas pasaulis“.

E. Lučezarnova taip pat, kaip ir priimta Kremliaus propagandistams, teisina rusifikaciją teigdama, kad „visos tautos Rusijoje yra „rusai“. Tai – tiesioginis atitikmuo V. Putino teiginiams, kad „ukrainiečiai ir rusai – viena tauta“.

Negana to, Lietuvos kultūros viceministrą įkvėpusi filosofė interviu pabrėžė: „Dabar atėjo Rusijos laikas. Ir jis bus visiškai kitoks. <...> Rusija visada bus pirma. <...> Rusija yra drąsių šalis, tai idėjų šalis, prasmių šalis, sąvokų šalis. Nugalėtojų šalis“.

Šie jos žodžiai visiškai atspindi Rusijos diktatoriaus skleidžiamą retoriką, kad „ten, kur žengia rusų kareivio koja, ten yra mūsų“.

E. Lučezarnova taip pat pasidalijo Rusijos Pergalės dienos proga sukurta kariuomenę šlovinančia poema. „Myliu tave Rusija, gimtoji, geroji šalie“, rašoma joje.

 Prakalbo apie šokiruojančią kultūros viceministro Broko praeitį

Naujienų portalas tv3.lt išsiaiškino, kad A. Brokas ne tik vedė paskaitas apie tariamą visatos galią, bet ir pasikeitė vardą. 

Portalo šaltinis (vardas redakcijai žinomas – red. past.), prieš kelerius metus pažinęs minimą sektą iš vidaus, pasakoja, kad mažiau nei prieš dešimtmetį A. Brokas buvo visai ne Aleksandras, o Andrius. Tačiau lietuviškas vardas pagal sektos idėjas nepriartina prie visatos. 

„Kadangi ta sekta neva yra užrašyta kosmose ar kažkokiuose spinduliuose, ta sekta yra šviesos spindulys iš Rusijos, kuris turi apglėbti visą pasaulį ir nešti šviesą, jėgą ir galią visam pasauliui“, – sektos idėją mėgina apibūdinti žmogus.

Apie A. Broko dalyvavimą sektos veikloje pirmasis dar antradienį pranešė Žurnalistas Šarūnas Černiauskas.

