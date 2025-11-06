Alytaus rajone per avariją briedis atsidūrė ant mašinos stogo: visi 3 keleiviai – ligoninėje

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
Antradienį, apie 16:30, Alytaus rajone, Užubalių kaimo ribose, į kelią staiga iššokęs briedis sukėlė eismo įvykį. Pirminiais duomenimis, partrenktas gyvūnas užkrito ant „VW Jeta“ kapoto, paskui vertėsi ant stogo. Mašinoje važiavo trys žmonės – 19 metų vairuotojas ir du keleiviai – 18 ir 15 metų. Visi išvežti į Kauno klinikas.
Pirminiais duomenimis, nukentėjusiųjų gyvybei pavojaus nėra, daugiausia sužalojimų patyrė dūžtant mašinos langams. Briedžio jauniklis per avariją neišgyveno. Jis rastas maždaug už 10 metrų nuo susidūrimo su automobiliu.
Aplinkos apsaugos departamento specialistai sako, kad daugiausia avarijų su laukiniais gyvūnais įvyksta gegužės mėnesį. Tačiau rudenį, dienoms trumpėjant, nelaimių taip pat daug ir jų daugėja. Pernai, per spalio mėnesį, departamentas gavo apie 800 pranešimų. Šių metų spalį avarijų su gyvūnais jau beveik 1000.
„Vairuotojams reikia atidumo. Įvertinti tai, kad atėjus rudeniniam laikotarpiui dienos trumpėja, dienos būna apniukusios, lietingos. O gyvūnai visada mėgsta judėti temstant, sutemus“, – komentavo Gyvosios gamtos priežiūros skyriaus patarėjas Sigitas Mikėnas.
Anot aplinkosaugininkų, ypač padaugėjo avarijų su kanopiniais gyvūnais – stirnomis, elniais, briedžiais. Nes esą jų populiacija Lietuvoje yra išaugusi.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.
