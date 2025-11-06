13-metis mirė susidūręs su sunkvežimiu: vilkiko vairuotojo veiksmai pribloškia

Lapkričio 2-ąją jau buvo sutemę, o automobiliai važiavo nacionaliniu keliu nr. 7 per Spytkowices, rašoma fakt.pl.
13-metis berniukas dviračiu riedėjo šaligatviu šalia kelio, tačiau apie 18 valandą įvyko tragedija.
Žuvo 13-metis berniukas
Į įvykio vietą iškart atvyko greitosios pagalbos tarnybos. Berniukas buvo gaivinamas, tačiau jo išgelbėti nepavyko.
„Prieš atvykstant ugniagesiams, sunkvežimio vairuotojas desperatiškai bandė gaivinti berniuką. Jis taip sunkiai kovojo už tą vaiką...“ – su liūdesiu pasakojo vietos gyventojas.
Pasak greitosios pagalbos tarnybų, paauglys staiga išvažiavo į važiuojamąją kelio dalį.
Policija nustatė, kad 13-metis, važiuodamas dviračiu, staiga išvažiavo į kelią, dėl ko atsidūrė po „Volvo“ sunkvežimio ratais.
Sunkvežimio vairuotojas – 66 metų vyras iš Šventokšyjos vaivadijos – buvo blaivus. Jo kraujo mėginys paimtas tyrimui.
„Veiksmai, atlikti įvykio vietoje dalyvaujant prokurorui ir kelių eismo įvykių rekonstrukcijos ekspertui, padės išsiaiškinti šio tragiško įvykio aplinkybes“, – pabrėžė Nowy Targ policijos padalinys.
Kaip pranešė Nowy Targ prokuratūros vadovas savaitraščiui „Tygodnik Podhalański“, vairuotojas apklausos metu paaiškino, kad dėl techninių priežasčių negalėjo iš karto sustabdyti transporto priemonės.
Nurodyta atlikti 13-mečio kūno skrodimą. Tyrėjai tikisi tiksliai nustatyti, kas sukėlė berniuko mirtį ir kada ji įvyko – susidūrimo metu ar dar anksčiau. Kaip pažymėjo vietos naujienų tarnybos pašnekovas, tai gali turėti įtakos vairuotojo atsakomybės klausimui.
Policijos kreipimasis
„Kreipiamės į visus eismo dalyvius, prašydami būti atsargiems, ypač prie perėjų ir sankryžų. Primename, kad dviratininkai – ypač jauni – yra pažeidžiamiausi eismo dalyviai ir susidūrę su motorinėmis transporto priemonėmis patiria daugiausiai sužalojimų“, – teigė Nowy Targ policija.
Spytkowicų gyventojai taip pat kreipėsi į tėvus. „Tegul ši tragedija atveria tėvams akis. Paklauskite savo vaikų, kaip jie elgiasi kelyje kol dar ne per vėlu“, – sakė vietos gyventojai.
