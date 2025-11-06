 
Kalendorius
Lapkričio 6 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

13-metis mirė susidūręs su sunkvežimiu: vilkiko vairuotojo veiksmai pribloškia

2025-11-06 13:05 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-06 13:05

Tragišką Vėlinių vakarą Spytkowicų miestelyje, netoli Nowy Targ (Lenkija) 13-metis berniukas pakliuvo po sunkvežimio ratais. Nors gelbėtojai ilgai ir sunkiai kovojo už jo gyvybę, tačiau jiems nepavyko – berniukas mirė įvykio vietoje.

Eismas, nelaimė (nuotr. Paulius Peleckis/BNS, 123rf.com)

Tragišką Vėlinių vakarą Spytkowicų miestelyje, netoli Nowy Targ (Lenkija) 13-metis berniukas pakliuvo po sunkvežimio ratais. Nors gelbėtojai ilgai ir sunkiai kovojo už jo gyvybę, tačiau jiems nepavyko – berniukas mirė įvykio vietoje.

REKLAMA
0

Lapkričio 2-ąją jau buvo sutemę, o automobiliai važiavo nacionaliniu keliu nr. 7 per Spytkowices, rašoma fakt.pl.

13-metis berniukas dviračiu riedėjo šaligatviu šalia kelio, tačiau apie 18 valandą įvyko tragedija.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Žuvo 13-metis berniukas

Į įvykio vietą iškart atvyko greitosios pagalbos tarnybos. Berniukas buvo gaivinamas, tačiau jo išgelbėti nepavyko.

REKLAMA
REKLAMA

„Prieš atvykstant ugniagesiams, sunkvežimio vairuotojas desperatiškai bandė gaivinti berniuką. Jis taip sunkiai kovojo už tą vaiką...“ – su liūdesiu pasakojo vietos gyventojas.

REKLAMA

Pasak greitosios pagalbos tarnybų, paauglys staiga išvažiavo į važiuojamąją kelio dalį.

Policija nustatė, kad 13-metis, važiuodamas dviračiu, staiga išvažiavo į kelią, dėl ko atsidūrė po „Volvo“ sunkvežimio ratais.

Sunkvežimio vairuotojas – 66 metų vyras iš Šventokšyjos vaivadijos – buvo blaivus. Jo kraujo mėginys paimtas tyrimui.

„Veiksmai, atlikti įvykio vietoje dalyvaujant prokurorui ir kelių eismo įvykių rekonstrukcijos ekspertui, padės išsiaiškinti šio tragiško įvykio aplinkybes“, – pabrėžė Nowy Targ policijos padalinys.

REKLAMA
REKLAMA

Kaip pranešė Nowy Targ prokuratūros vadovas savaitraščiui „Tygodnik Podhalański“, vairuotojas apklausos metu paaiškino, kad dėl techninių priežasčių negalėjo iš karto sustabdyti transporto priemonės.

Nurodyta atlikti 13-mečio kūno skrodimą. Tyrėjai tikisi tiksliai nustatyti, kas sukėlė berniuko mirtį ir kada ji įvyko – susidūrimo metu ar dar anksčiau. Kaip pažymėjo vietos naujienų tarnybos pašnekovas, tai gali turėti įtakos vairuotojo atsakomybės klausimui.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Policijos kreipimasis

„Kreipiamės į visus eismo dalyvius, prašydami būti atsargiems, ypač prie perėjų ir sankryžų. Primename, kad dviratininkai – ypač jauni – yra pažeidžiamiausi eismo dalyviai ir susidūrę su motorinėmis transporto priemonėmis patiria daugiausiai sužalojimų“, – teigė Nowy Targ policija.

Spytkowicų gyventojai taip pat kreipėsi į tėvus. „Tegul ši tragedija atveria tėvams akis. Paklauskite savo vaikų, kaip jie elgiasi kelyje kol dar ne per vėlu“, – sakė vietos gyventojai.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Teismas, žvakutė, asociatyvi nuotr. (nuotr. 123rf.com)
56-erių moteris pripažinta kalta dėl kunigo mirties: teisme turėjo tik 1 prašymą
Netektis (nuotr. 123rf.com)
Tragedija Lenkijoje: krautuvas pražudė nėščią moterį, kūdikio išgelbėti irgi nepavyko
Lenkijoje nukentėjo 4 amerikiečių kariai: paskelbė vaizdus iš įvykio vietos (nuotr. facebook.com)
Lenkijoje nukentėjo 4 amerikiečių kariai: paskelbė vaizdus iš įvykio vietos (8)
Grybauti išėjęs 46-erių vyras iš miško nebegrįžo (nuotr. 123rf.com)
Grybauti išėjęs 46-erių vyras iš miško nebegrįžo: artimieji sukrėsti (1)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų