  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas

Prieš gamindami silkę šventėms padarykite tai: skonis bus žymiai geresnis

2025-11-26 13:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-26 13:50

Silkė – produktas, be kurio neįsivaizduojamas turbūt nė vienas šventinis stalas. Daugelis ieško būdų, kaip ją tinkamai paruošti, kad patiekalų su silke skonis būtų idealus. Norint pasiekti tobulą rezultatą, prieš gaminant silkę patariama nepraleisti vieno darbo – skonis bus žymiai geresnis.

Silkė (nuotr. 123rf.com)

Silkė – produktas, be kurio neįsivaizduojamas turbūt nė vienas šventinis stalas. Daugelis ieško būdų, kaip ją tinkamai paruošti, kad patiekalų su silke skonis būtų idealus. Norint pasiekti tobulą rezultatą, prieš gaminant silkę patariama nepraleisti vieno darbo – skonis bus žymiai geresnis.

0

Vienas iš ruošiantiems silkę kylančių klausimų – mirkyti ją ar ne? Tinkamas silkės paruošimas turi svarbią reikšmę patiekalo skoniui ir aromatui.

Kulinarijos ekspertai pabrėžia, kad žinojimas, kaip ir kame mirkyti silkę, leidžia išvengti pernelyg stipraus sūrumo ir nemalonaus kvapo, kuris gali sugadinti visą patiekalą, rašo fakt.pl.

Ar reikia mirkyti silkę prieš ją ruošiant?

Silkės mirkymas – procedūra, skirta pašalinti iš žuvies druskos perteklių. Tradiciškai sūdyta silkė, pamirkyta šaltame vandenyje arba piene, įgauna švelnesnį skonį ir tinkamą konsistenciją.

Žuvį reikėtų mirkyti nuo keliolikos minučių iki kelių valandų, priklausomai nuo jos sūrumo ir jūsų skonio. Nesilaikant šios taisykles, žuvis gali būti per sūri ar kieta.

Mirkymo laikas tiesiogiai veikia skonio intensyvumą. Trumpas mirkymas leidžia išsaugoti ryškų, lengvai sūrų žuvies aromatą, o ilgesnis suminkština žuvį ir sumažina sūrumą.

Profesionalūs virėjai rekomenduoja tikrinti žuvies skonį mirkymo metu, kad silkė neliktų beskonė, nes jos skonis svarbus tradiciniams patiekalams.

Mirkyti silkes verta laikantis kelių praktinių taisyklių. Vanduo turi būti šaltas, o jei žuvis mirkoma ilgiau, jį geriausia keisti kas kelias valandas.

Kai kurie rekomenduoja mirkyti silkę piene, nes tai dar labiau neutralizuoja intensyvų kvapą ir suteikia žuviai švelnumo.

Baigus mirkyti, silkes reikia nusausinti popieriniu rankšluosčiu, kad gaminant su jomis patiekalus geriau susigertų prieskoniai ir kiti skoniai.

Dažniausios klaidos ruošiant silkę susiję su natinkamu mirkymu arba visišku šio etapo praleidimu.

Jei mirkysite per trumpai, žuvis bus per sūri, o jei pernelyg ilgai – dings natūralus aromatas ir pablogės žuvies tekstūra, struktūra.

Kita dažna klaida – šilto vandens naudojimas. Nors tai pagreitina druskos ištraukimą, bet kartu blogina žuvies konsistenciją.

