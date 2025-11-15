Lašinių, cepelinų ir silkės mėgėjams – gydytojos įspėjimas: štai kada tai valgyti tampa pavojinga

Portalo tv3.lt laidoje „Sveikatos DNR“ Santaros klinikų, Hepatologijos ir gastroenterologijos skyriaus, Mitybos sutrikimų ir prevencijos poskyrio gydytoja dietologė Gertruda Babravičienė atskleidė, kad net gyvuliniai riebalai gali išlikti mūsų racione – tik svarbu nepersistengti.
„Tai tikrai dažnas klausimas – ar galima bus lašinių išėjus iš ligoninės, cepelinų ir silkės? Tai mūsų kraujyje. Tačiau jeigu vėlgi tai nėra įprotis kasdieninis, kad valgau tik lašinius vakarienei ir daug, ir gausiai, tai jie gali išlikti“, – sako gydytoja.
Vis dėlto ji pabrėžia, kad gyvūninės kilmės riebalų perteklius turi aiškias pasekmes.
„Gyvūninės kilmės riebalai, jų perteklius ilgainiui sukelia širdies ir kraujagyslių ligas, nes didėja cholesterolio koncentracija kraujyje. Jis kaupiasi kraujagyslių sienelėse ir atsiranda įvairių ligų rizika“, – aiškina G. Babravičienė.
Ar riebalus galima „išsportuoti“?
Kai kurie mano, kad užtenka daugiau pajudėti ar sportuoti, kad neutralizuotų riebalų perteklių. Tačiau gydytoja į šią idėją žiūri kritiškai.
„Jeigu yra kažko perteklius, tai jau sunkiai išsportuosime kasdieninėje veikloje. Jeigu yra labai intensyvus sportas, ne 2–3 kartai per savaitę, bet kiekvieną dieną po kelias valandas, tai greičiausiai galima sakyti, kad išsportuosime“, – sako ji.
Vis dėlto, pasak dietologės, pagrindinis sveikos mitybos principas nėra draudimai ar sporto kiekis, o įvairovė ir reguliarumas.
„Jeigu valgote įvairų maistą, kiekvieno valgymo metu savo lėkštėje matote baltymų, riebalų, angliavandenių, geriate pakankamai vandens ir nesėdite visą dieną prie televizoriaus su užkandžiais – greičiausiai viskas bus gerai“, – pabrėžia G. Babravičienė.
Dietologė pastebi, kad daug sveikatos problemų kyla ne nuo „blogų“ produktų, o nuo netinkamų įpročių – praleistų valgymų, monotoniško meniu ir daržovių trūkumo.
„Pacientai praleidinėja valgymus, valgo galbūt kažkokį vieną patiekalą, kuris nuolat kartojasi. Tai reiškia, kad užima daržovių vietą valgydami blynus. Esmė yra įvairovė ir reguliarumas“, – sako ji.
Nors lašinukai ilgai buvo laikomi nesveiku produktu, gydytoja patvirtina – maži kiekiai tikrai nepakenks, jei jie bus valgomi saikingai ir kartu su daržovėmis.
„Net ir tie lašinukai, jeigu juos žmogus renkasi valgyti tą dieną, jis labai nori lašinukų su duona ir tai yra jo vakarienė, nedidelis kiekis su kažkokia daržove, tai tikrai gali būti“, – patikina G. Babravičienė.
