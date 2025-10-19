Jamelas Morrisas vedė „Lietkabelį“ į dramatišką pergalę prieš Kauno „Žalgirį“ LKL rungtynėse

Tomo Masiulio auklėtiniai 85:87(14:23, 34:19, 13:25, 24:20) turėjo pripažinti Panevėžio „Lietkabelio“ (4/2) krepšininkų pranašumą.
Abu klubai šią savaitę patyrė pralaimėjimus tarptautiniuose turnyruose. Kauniečiai pralaimėjo prieš Belgrado „Crvena Zvezda“ ir Milano „EA7 Emporio Armani“, o panevėžiečiai nusileido Ulmo „Ratiopharm“ komandai.
Šeimininkai šiame mače vertėsi be poilsio gavusio Nigelo Williamso-Gosso, o jo vietą dvyliktuke užėmė Kajus Mikalauskas, o Panevėžio komanda sulaukė į rikiuotę sugrįžusio Dovio Bičkauskio.
Pirmuosius rungtynių taškus pelnė Laurynas Birutis (2:0), bet netrukus Panevėžio komanda jau buvo priekyje – 7:6. Skirtumą didino Lazaras Mutičius (9:6), o Jamelas Morrisas pridėjo tritaškį – 12:6. „Žalgiriui“ taškus rinko Mosesas Wrightas (10:12), bet sėkmingu žaidimu atsakė ir Gabrielius Maldūnas – 15:10. Panevėžiečių pranašumas šoktelėjo iki 9 taškus (23:14), o per paskutinę kėlinio minutę nei viena iš komandų taškų nepelnė.
Augustine’as Rubitas antrojo kėlinio pradžioje skirtumą didino iki dviženklio (25:14), taškais atsakė Ąžuolas Tubelis (16:25), o Panevėžio ekipoje pasižymėjo K.Kullamae – 27:16. Žalgiriečiai priartėjo iki 8 taškų (22:30), netrukus tritaškį pridėjo M.Lo (25:30), o spurtą pratęsė Ą.Tubelis – 27:30. Svečių tylą nutraukė P.Danusevičius (32:29), o skirtumą vėl mažino M.Lo – 31:32. Kauniečius į priekį išvedė Sylvainas Francisco (34:33), o netrukus puikią atkarpą sužaidė D.Sirvydis – 40:35. Kauniečių persvara buvo dar labiau išaugusi (45:37), o po dviejų kėlinių T.Masiulio auklėtiniai pirmavo 48:42.
Puikiai po pertraukos startavo „Lietkabelis“ ir A.Rubito dvitaškis jau išvedė į priekį svečius – 49:48. Kauniečiams taškus pelnė D.Sleva (50:49), bet dviem sėkmingomis atakomis atsakė N.Čanako auklėtiniai – 53:50. „Žalgiriui“ taškus rinko D.Sirvydis ir M.Wrightas (54:53), o tritaškiu atsakė J.Morrisas – 56:54. Žalgiriečių žaidime padaugėjo klaidų, svečius truktelėjo K.Kullamae – 65:56. Kauno komandą truktelėjo S.Francisco (61:65), o ketvirčio pabaigoje pranašumą padidino K.Kullamae – 67:61.
Ketvirtą kėlinį tritaškiu pradėjo J.Morrisas (70:61), dvitaškiu atsakė E.Ulanovas (63:70), bet tikslus ir vėl buvo J.Morrisas – 72:63. Netrukus amerikietis didino svečių pranašumą iki dviženklio (76:65), tačiau Kauno klubas greitai mažino atsilikimą iki 5 taškų – 71:76. Svečius truktelėjo A.Rubitas (78:71), dvitaškiu atsakė D.Sirvydis (73:78), o netrukus dėjimu pasižymėjo Ą.Tubelis – 75:78. „Lietkabeliui“ svarbius taškus rinko J.Morrisas (80:75), taškus su pražanga pelnė S.Francisco (78:80), o A.Rubitas įmetė baudas – 82:78. Šeimininkai užpulti neįstengė, o A.Rubitas vėl tiksliai metė baudas – 84:78. Tritaškiu žalgiriečių viltis gaivino S.Francisco (81:84), o prie baudų metimų linijos vėl nusiųstas A.Rubitas pataikė tik vieną – 85:81. Tritaškį smeigė D.Sirvydis (84:85), „Žalgiris“ prasižengė prieš D.Bičkauskį, kuris pataikė abi baudas – 87:84. Mesti baudų stojo S.Francisco ir prancūzas pataikė pirmąjį (85:87), bet tyčia prametė antrajį, o kamuolys aikštės ribas paliko nuo panevėžiečių. „Žalgiris“ atakai turėjo 2 sekundes, bet D.Sirvydis prametė iš trijų taškų zonos.
„Žalgiris“: Sylvainas Francisco 21 (4/8 trit.), Deividas Sirvydis 16 (4/8 trit., 8 atk. kam.), Ąžuolas Tubelis 10, Mosesas Wrightas 8 (4/5 dvit.), Edgaras Ulanovas 7 (3/3 dvit.).
„Lietkabelis“: Jamelas Morrisas 27 (4/5 trit.), Kristianas Kullamae 18 (2/8 trit., 6 kld.), Augustine’as Rubitas 13, Gabrielius Maldūnas 9, Paulius Danusevičius 7 (5 atk. kam.).
