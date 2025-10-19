Po pergalės Kaune Milano klubas vargo prieš sėkmingai žaidusio L.Beliausko ekipą

Ketvirtajame kėlinyje Lauryno Beliausko atstovaujami šeimininkai dar turėjo 7 taškų pranašumą (63:56), bet jo neišsaugojo ir lieka be pergalių.
Puikiai mačą pradėjęs L.Beliauskas per 29 minutes įmetė 12 taškų (0/2 dvit., 4/7 trit.), atliko rezultatyvų perdavimą, perėmė kamuolį, 2 sykius suklydo ir surinko 8 naudingumo balus.
Už lietuvį komandoje rezultatyviau žaidė tik 16 taškų pelnęs Desure'as Buie ir 13 pridėjęs Rashawnas Thomasas.
Eurolygos klubui 19 taškų pelnė Devinas Bookeris, 14 – Armoni Brooksas, 12 – Giampaolo Ricci.
