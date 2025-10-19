Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Po pergalės Kaune Milano klubas vargo prieš sėkmingai žaidusio L.Beliausko ekipą

2025-10-19 15:08 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-19 15:08

Eurolygos dvigubą savaitę pergale Kaune užbaigęs Milano „EA7 Emporio Armani" (2/1) turėjo paplušėti Italijos lygoje, bet galiausiai išvykoje įveikė Sasario „Dinamo" (0/3) – 76:72 (18:22, 16:20, 19:13, 23:17).

L.Bolmaro sunkiai sekėsi įveikti L.Beliausko gynybą

Eurolygos dvigubą savaitę pergale Kaune užbaigęs Milano „EA7 Emporio Armani“ (2/1) turėjo paplušėti Italijos lygoje, bet galiausiai išvykoje įveikė Sasario „Dinamo“ (0/3) – 76:72 (18:22, 16:20, 19:13, 23:17).

0

Ketvirtajame kėlinyje Lauryno Beliausko atstovaujami šeimininkai dar turėjo 7 taškų pranašumą (63:56), bet jo neišsaugojo ir lieka be pergalių.

Puikiai mačą pradėjęs L.Beliauskas per 29 minutes įmetė 12 taškų (0/2 dvit., 4/7 trit.), atliko rezultatyvų perdavimą, perėmė kamuolį, 2 sykius suklydo ir surinko 8 naudingumo balus.

Už lietuvį komandoje rezultatyviau žaidė tik 16 taškų pelnęs Desure'as Buie ir 13 pridėjęs Rashawnas Thomasas.

Eurolygos klubui 19 taškų pelnė Devinas Bookeris, 14 – Armoni Brooksas, 12 – Giampaolo Ricci.

