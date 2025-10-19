Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Normantas buvo rezultatyviausias, tačiau „Surne“ neatsilaikė prieš „Joventut“ Ispanijos lygoje

2025-10-19 14:59 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-19 14:59

Antrą pralaimėjimą Ispanijos lygoje patyrė Margirio Normanto atstovaujama Bilbao „Surne“ (1/2). Baskai išvykoje neturėjo šansų prieš Badalonos „Joventut“ (3/0) – 69:101 (6:31, 29:18, 18:24, 16:28).

M.Normanto klubas patyrė sutriuškinimą

0

Rungtynių likimą šeimininkai išsprendė dar pirmajame kėlinyje, kurį laimėjo 31:6, o po to jau tvarkė formalumus. „Joventut“ šį sezoną yra laimėjusi visus penkis oficialius mačus.

Svečiams M.Normantas per 26 minutes pelnė 11 taškų (2/2 dvit., 1/4 trit., 4/5 baud.), atkovojo ir perėmė po 2 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus ir surinko 10 naudingumo balų. Jis buvo rezultatyviausias komandoje.

Nugalėtojams Ante Tomičius įmetė 17 taškų, 13 pridėjo Samas Dekkeris.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

