TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Alcarazas sudaužė paskutines Musetti viltis ir metus baigs kaip reitingo lyderis

2025-11-13 23:13 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-13 23:13

Turine (Italija) vykstančiame prestižiniame baigiamajame ATP turo sezono turnyre – „ATP Finals“ – ketvirtadienį baigėsi Jimmy Connorso vardo grupės kovos. Paskutiniame grupės mače ispanas Carlosas Alcarazas (ATP-1) per 1 valandą 23 minutes 6:4, 6:1 pasiekė pergalę prieš italą Lorenzo Musetti (ATP-9). Tai buvo jau 8-a ispano pergalė prieš italą per 9 tarpusavio dvikovas.

Carlosas Alcarazas | Scanpix nuotr.

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirmajame sete lygi kova vyko iki pat dešimtojo geimo, kai ispanas susikūrė 2 „break pointus“ ir galiausiai palaužė italą. Antrojo seto pradžioje L. Musetti toliau strigo savo padavimų metu, suteikė ispanui ne vieną „break pointą“ ir paleido varžovą į priekį (3:1). Italas pirmuosius „break pointus“ susikūrė tik antrojo seto penktajame geime, bet abiejų turėtų galimybių nerealizavo (4:1). C. Alcarazas netrukus už tai nubaudė italą, laimėdamas dar vieną varžovo padavimų seriją (5:1). Septintajame geime ispanas iššvaistė porą „match pointų“, bet trečiu bandymu nebeklydo.

C. Alcarazas po pirmųjų savo padavimų laimėjo net 83 proc. įžaistų kamuoliukų, o L. Musetti – tik 53 proc.

C. Alcarazas tapo grupės nugalėtoju, o L. Musetti po šio pralaimėjimo liko už pusfinalio borto. Ispano pergalė duris į pusfinalį atvėrė australui Alexui de Minaurui.

Ispanas taip pat užsitikrino pirmą vietą ATP reitinge iki pat metų pabaigos. C. Alcarazui penktadienį turėtų būti įteiktas specialus prizas, skiriamas metus pirmoje vietoje baigiančiam tenisininkui.

Penktadienį baigsis kovos Bjorno Borgo vardo grupėje. Jannikas Sinneris turnyrine prasme nieko nelemsiančiame susitikime nuo 15 val. žais su vilčių nebeturinčiu Benu Sheltonu, o 21.30 val. prasidės žūtbūtinė Alexanderio Zverevo ir Felixo Auger-Aliassime dvikova – čia tik mačo laimėtojas pateks į pusfinalį.

Jau aišku, kad J. Sinneris pusfinalyje žais su A. de Minauru, o C. Alcarazo varžovą sužinosime penktadienį.

Turnyre dalyvauja 8 žaidėjai, suskirstyti į 2 grupes po 4. Į pusfinalį pateks po 2 geriausius abiejų grupių žaidėjus.

Bendrą turnyro prizų fondą sudaro 15,5 mln. JAV dolerių.

„ATP Finals“ turnyras rengiamas lapkričio 9-16 d. Visus mačus tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

