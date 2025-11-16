Baltijos ledo ritulio lygoje – ilgai laukta „Hockey Punks – Mototojos“ pergalė

Įvarčius vilniečiams pelnė Aleksas Maunula – 2 (09:36, Ilja Četvertakas, Dino Mukovozas, 59:32), Dino Mukovozas (02:23, Janis Tapanis Siekinenas), Ilja Michalevičius (17:20, I. Četvertakas, A. Maunula).
Varžovų gretose pasižymėjo Maksimas Lovkovas (54:53) ir Niklas Sildre (58:45).
Vilniečiai varžovus pribloškė jau pirmajame kėlinyje, kai itin drausmingai žaidė daugumose ir dukart jas išnaudojo, o komandoms esant pilnų sudėčių, dar vieną įvartį pridėjo geriausiu žaidėju komandoje pripažintas suomis A. Maunula.
Estijos ekipa antrajame kėlinyje bandė lyginti žaidimą, tačiau progas kūrė abi ekipos, kurių neišnaudojo.
Svečiai užgriuvo vilniečių vartus trečiajame kėlinyje, atliko net 29 metimus Artūro Pavliukovo ginamus vartus ir gynybą pralaužė iki rungtynių pabaigos likus mažiau nei penkioms minutėms.
Estai pakeitė vartininką šeštu aikštės žaidėju, įmušė dar vieną įvartį ir atkūrė intrigą, kurią ir vėl ataušino į tuščius vartus ritulį pasiuntęs A. Maunula.
Vilniaus ekipa į varžovus atliko 30 metimų, varžovai tai padarė dvigubai daugiau kartų – 60.
Kitas rungtynes į aštuntąją lygos vietą pakilusi „Hockey Punks – Mototoja“ žais lapkričio 22 dieną, 16.30 val. su artimiausiais persekiotojais turnyrinėje lentelėje, Rygos HS „Riga“ (Latvija) ekipa.
