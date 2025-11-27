Prabilo kraupią avariją Kėdainių rajone matęs Paulius: „Ta vieta tikrai nėra saugi“

Vakar policijos departamentas pranešė, kad lengvasis automobilis „Mazda 5“ susidūrė su vilkiku „Mercedes Benz Atego“. Po avarijos eismas toje kelio atkarpoje buvo apsunkintas, dėl to jį kontroliavo policijos pareigūnai.
Tuo metu pro šalį važiavo Kėdainių rajono savivaldybės narys Paulius Aukštikalnis. Naujienų portalas tv3.lt susisiekė su politiku, kuris sutiko papasakoti, ką matė pats.
Kelio sąlygos – sudėtingos
Kaip pasakojo P. Aukštikalnis, jis pats gyvena Kėdainiuose, o dirba Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centre, dėl to kelias Kėdainiai-Raseiniai jam – gerai pažįstamas.
Jis pasakojo, kad tuo metu važiavo namo po darbo, o kelio sąlygos nebuvo palankios saugiam vairavimui.
„Vakar vakare, jau po darbo, apie 17.30 val., kelio sąlygos jau buvo sudėtingos. Ta vadinama apdraba padarė kelią labai slidų, o matomumas sutemus buvo ganėtinai prastas“, – sakė jis.
Pašnekovas atskleidė, kad važiuodamas iš darbo jis pakliuvo į automobilių spūstį, nes tuo metu policija jau reguliavo pravažiavimą pro avarijos vietą.
„Policija vienus praleido iš Kėdainių, kitus – iš Raseinių pusės. Aš toje tiksliai vietoje buvau maždaug prieš 18 val., tad tiksliai negaliu pasakyti, kada ten viskas įvyko.
Ką aš mačiau – policija idealiai dirbo savo darbą, tuo metu nepavydėtinomis sąlygomis kontroliavo eismą. Greitosios su švyturėliais įvykio vietoje dar tuo metu nemačiau“, – sakė P. Aukštikalnis.
„Ta vieta tikrai nėra saugi“
Kaip pasakojo pašnekovas, apskritai kalbant apie šį kelio ruožą, jis nebuvo gerai sutvarkytas. Prisidėjusios sudėtingos oro sąlygos taip pat galėjo apsunkinti vairavimą.
Taip pat jis pridėjo, kad tame ruože dalis kelio buvo pažymėta atitvarais su atšvaitais, kurie yra naudojami kelio tvarkymo metu.
„Šiuo laiku ta vieta tvarkoma, daromas dviračių takas, tad natūraliai šioje vietoje kelias susiaurėja dėl kelkraštį atžyminčių atitvarų.
Kaip įvykis įvyko nemačiau, bet mačiau, kad automobiliai buvo susidūrę kaktomuša“, – sakė jis.
Pasiteiravus P. Aukštikalnio apie greitį, kuriuo leidžiama važiuoti šiame kelio ruože, jis tikino, kad dar iki prasidedančių kelio tvarkymo darbų yra ženklas, kuris žymi, kad leistinas greitis nėra didelis.
„Ta vieta tikrai nėra saugi, nors greitis toje vietoje yra 50 km/h. Prieš atitvarus yra uždėtas ženklas, kuris nurodo, kad reikia sumažinti greitį.
Tokios skaudžios avarijos, manau, neturėjo įvykti. Kažkas, matyt, viršijo greitį“, – pasvarstymais dalijosi jis.
Tragiška avarija Kėdainių rajone
Anksčiau naujienų portalas tv3.lt rašė, kad trečiadienio vakarą Kėdainių rajone įvyko kraupi avarija – pirminiais duomenimis lengvajam automobiliui išvažiavus į priešpriešą, šis kaktomuša susidūrė su vilkiku.
Avarijos metu žuvo du žmonės, o keturi žmonės – 1962 metais gimęs vairuotojas ir trys keleiviai, gimę 1981, 2005 ir 1986 metais buvo pristatyti į gydymo įstaigą.
Naujienų portalui tv3.lt pavyko išsiaiškinti, kad jie gydomi Kauno klinikose.
Kauno klinikų atstovė spaudai nurodė, kad informacijos turi apie tris pacientus, kurie buvo atvežti po avarijos į gydymo įstaigą, apie ketvirtą informacijos nėra.
„Šiuo metu du yra gydomi Kauno klinikose, o trečias yra išleistas į namus“, – nurodė klinikų atstovė. Ji pabrėžė, kad plačiau komentuoti jų būklės negali, nes neturi pacientų artimųjų sutikimo.
Viešoje erdvėje gyventojai dalijosi, kad incidentas buvo kraupus, pas nukentėjusiuosius matėsi atviri kaulų lūžiai. Šios informacijos Kauno klinikos nepatvirtino, tik nurodė negalintys atskleisti detalių apie jų traumas ir būklę.
Ugniagesiai papasakojo, kaip iš automobilių traukė žmones
Kaip trečiadienio vakarą pranešė policijos pareigūnai, įvykio metu automobilyje buvo prispausti 4 žmonės, juos iš ten vaduoti atvyko ugniagesiai gelbėtojai.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) atstovė naujienų portalui papasakojo daugiau detalių, kaip vyko gelbėjimo operacija.
„Bendrasis pagalbos centras pranešimą gavo 17:57 val. ir ugniagesiai gelbėtojai į įvykio vietą atvyko 18:05 val. Lengvajame automobilyje buvo prispausti penki žmonės.
Gelbėtojai hidraulinio plėštuvo ir hidraulinių žirklių pagalba pradėjo prispaustų žmonių gelbėjimo darbus ir 18:12 val. buvo ištrauktas pirmasis žmogus, jis iškart perduotas medikams ir toliau buvo tęsiami gelbėjimo darbai“, – pasakoja atstovė.
Anot jos, tą pačią minutę buvo ištrauktas ir antrasis nukentėjęs žmogus.
„Iš viso įvykio metu iš automobilio ištraukti trys sąmoningi traumuoti žmonės, kurie buvo iškart perduoti medikams ir greitosios medicinos gelbėjimo tarnybos buvo iškart išgabenti į gydymo įstaigas.
Buvo ištraukti ir du nesąmoningos būklės žmonės, kuriems vėliau buvo konstatuota mirtis“, – nurodo ji.
