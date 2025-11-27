 
Kalendorius
Lapkričio 27 d., ketvirtadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Pietvakarių Kinijoje – tragedija: traukinys mirtinai sužalojo 11 darbuotojų

2025-11-27 07:00 / šaltinis: BNS
2025-11-27 07:00

Pietvakarių Kinijoje ketvirtadienį žuvo 11 geležinkelininkų, kuriuos naktį partrenkė traukinys, po avarijos Junano provincijoje pranešė valstybinė žiniasklaida. 

Įtampa tarp Lietuvos ir Kinijos kaista: grūmoja, kad geriausia pamoka už ryšius su Taivanu Lietuvai būtų sankcijos (nuotr. stop kadras)

Pietvakarių Kinijoje ketvirtadienį žuvo 11 geležinkelininkų, kuriuos naktį partrenkė traukinys, po avarijos Junano provincijoje pranešė valstybinė žiniasklaida. 

REKLAMA
0

Kunmingo Luojango stotyje traukinys, „naudotas seisminės įrangos bandymams“, susidūrė su naktį priežiūros darbus atliekančiais geležinkelininkais, žuvo 11 žmonių ir du buvo sužeisti, pranešė valstybinis transliuotojas CCTV.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pranešama, kad traukinys „įprastai važiavo per posūkį Kunmingo Luojango stotyje, kai susidūrė su į bėgių zoną įėjusiais geležinkelininkais“.

Avarijos priežastis tiriama, pridūrė pareigūnai. 

Traukinių eismas atnaujintas iki ketvirtadienio vidurdienio, o sužeistiesiems buvo suteikta medicininė pagalba, pranešė jie.

Pramoninės avarijos Kinijoje gana dažnos dėl neaiškių taisyklių ir prastų saugos standartų. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų