JAV sieks užbaigti susitarimą su Kinija

Pagal preliminarų susitarimą, pasiektą spalio pabaigoje Pietų Korėjoje vykusiame prezidentų Donaldo Trumpo ir Xi Jinpingo susitikime, Pekinas sutiko vieneriems metams sustabdyti tam tikrus svarbiausių iškasenų eksporto apribojimus.
Kinija dominuoja retųjų žemių mineralų kasybos ir perdirbimo srityje. Šios iškasenos yra būtinos sudėtingiems elektroniniams komponentams įvairiose pramonės šakose, įskaitant automobilių, elektronikos ir gynybos pramonę.
„Mes net nebaigėme rengti susitarimo, kurį tikimės užbaigti iki Padėkos dienos, kuri yra lapkričio 27-ąją“, – sakė S. Bessentas „Fox News“ laidoje „Sunday Morning Futures“.
„Ir esu įsitikinęs, kad – po mūsų susitikimo Korėjoje tarp abiejų lyderių, prezidento Trumpo ir prezidento Xi, – Kinija laikysis savo susitarimų“, – teigė jis.
Tačiau S. Bessentas perspėjo, kad jei Pekinas nesutiks, Jungtinės Valstijos turi daugybę svertų imtis atsakomųjų priemonių.
Iždo sekretorius primygtinai tvirtino, kad pagal susitarimą retųjų žemių žaliavos „judės laisvai, kaip ir iki balandžio 4 dienos“, kai Kinija įvedė šiam sektoriui apribojimus, reikalaudama eksporto licencijų tam tikriems gaminiams, reaguodama į D. Trumpo įvestus plataus masto muitus.
Pagal D. Trumpo ir Xi Jinpingo pasiektą susitarimą Jungtinės Valstijos sumažins muitus Kinijos produktams, o Pekinas iki šių metų pabaigos nupirks mažiausiai 12 mln. tonų amerikietiškų sojų pupelių, o 2026 metais – 25 mln. tonų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!