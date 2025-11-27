Joniškio rajone ugniagesys kliudė kelio viduryje stovėjusią 74 metų moterį

Kaip pranešė Policijos departamentas, nelaimė įvyko trečiadienio rytą, apie 7.25 val., kelio Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas 27-ame kilometre.
Automobilis „Audi A6“, vairuojamas ne tarnybos metu neuniformuoto ir blaivaus Joniškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesio (gim. 1986 m.), kliudė ir sužalojo kelio važiuojamosios dalies viduryje stovėjusią moterį (gim. 1951 m.). Nukentėjusioji paguldyta į ligoninę.
Dėl avarijos pradėtas ikiteisminis tyrimas.
