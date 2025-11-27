 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Joniškio rajone ugniagesys kliudė kelio viduryje stovėjusią 74 metų moterį

2025-11-27 07:24
2025-11-27 07:24

Joniškio rajone lengvąjį automobilį vairavęs ugniagesys kliudė kelio viduryje stovėjusią 74 metų moterį.

Policija (nuotr. Elta)

Joniškio rajone lengvąjį automobilį vairavęs ugniagesys kliudė kelio viduryje stovėjusią 74 metų moterį.

0

Kaip pranešė Policijos departamentas, nelaimė įvyko trečiadienio rytą, apie 7.25 val., kelio Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas 27-ame kilometre.

Automobilis „Audi A6“, vairuojamas ne tarnybos metu neuniformuoto ir blaivaus Joniškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesio (gim. 1986 m.), kliudė ir sužalojo kelio važiuojamosios dalies viduryje stovėjusią moterį (gim. 1951 m.). Nukentėjusioji paguldyta į ligoninę. 

Dėl avarijos pradėtas ikiteisminis tyrimas. 

