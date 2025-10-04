Brangiau už gatvės maistą Lietuvoje dar nėra mokėjęs: labiau nei kainos nustebino 1 dalykas

Gatvės maistas yra didelė mano silpnybė. Esu apvažiavęs ne vieną miestą ieškodamas kažko įdomaus, bet paskutiniu metu gatvės maistu buvau stipriai nusivylęs, sakyčiau toks juodas ruožas su tragiškais kebabais pakelėse.
Tad sulaukęs informacijos, kad Vilniuje atsidarė kažkas įdomesnio, nei tradicinės kebabinės, pasikinkęs benzinu varomą arklį, pasisodinęs šalia Katinienę išlėkiau į Lietuvos sostinę to stebuklo pažiūrėti.
Apžvalgos autorius: Riebus Katinas, riebuskatinas.lt
Apžvalga
Štai tokį žalią furgonėlį atradome atvykę į Tymo turgų. Turgus nešurmuliavo, nes mūsų pasirinkta vizito diena nesutapo su turgaus darbo grafiku.
„Lamb spot“ mane sudomino tuo, kad jie skelbiasi jog pas juos visi patiekalai iš ėrienos ir su ėriena.
Nežinau kaip jums, bet man iš mėsos kažko skaniau nei ėriena dar nėra tekę ragauti.
O dabar apie kainas. Kaip ir minėjau teksto pavadinime, dar tokių kainų neteko matyti niekur Lietuvoje, bet kaip supratote, tai dėl to, kad visi patiekalai iš ėrienos, kuri dieviško skonio ir tuo pat velniškai brangi.
Tiems kas norės rašyti komentaruose jog ėriena baisiai neskani, riebi ir smirda, rekomenduoju to nedaryti, nes greičiausiai jūs gyvenime dar net nesate ragavę ėrienos mėsos, o dažniau tekdavo susidurti su avinu, kurį mėsos pardavėjas ar kokia maitinimo įstaiga jums patiekė vietoj ėrienos.
Aš asmeniškai darydamas užsakymą „Lamb spot“ furgonėlyje, iki kol mums nepatiekė pagamintų patiekalų, turėjau abejonių, ar mėsa išties bus ėriuko.
Dar nepaskanavęs nei vieno patiekalo, tik nužvelgęs juos, jau buvau įsitikinęs, jog gaminant patiekalus tikrai sudalyvavo ėriena, o ne kokia senyva avis.
Ir tai man pasufleravo vienas iš patiekalų – ėrienos „Čiopsai“.
Ėrienos čiopsai – 23,00 eur.
Čiopsai tai ėrienos šonkauliukai su nugarine.
Įprasta ėriuku laikyti avies palikuonį iki kol jis sulaukia 12 mėnesių, bet tie, kas mėgsta ėrieną, man pritars, kad 12 mėnesių jau nebe ėriukas, o jaunas avinas, su jau besiformuojančiu specifiniu skoniu ir kvapu.
Man asmeniškai ėriukai 5-7 mėnėsių.
O žvelgdamas į šiuos mažus šonkauliukus, su nedideliais gabaliukais nugarinės, bandyčiau spėti kad tai pusmetinio ėriuko mėsytė.
Sultinga, minkštutė mėsytė, kuriai net nereikėjo jokio padažo, nors jis buvo kartu patiektas.
Liulia kebabas – 19,00 eur.
Liulia kebabas iš ėrienos savyje turėjo aštresnių natų, bet prieskoniai naudoti gaminant liulia kebabą, kaip nekeista, bet neužgožė ėrienos skonio.
Puikiai prie patiekalų tiko apkeptas traškus lavašas.
Dešrelės – 14,00 eur.
Nors dešrelių gamyboje naudota malta ėriena kaip ir „Liulia kebabe“, bet dešrelės buvo gardintos ženkliai švelnesniais prieskoniais.
Ir jei „Liulia kebabo“ vaikams valgyti aš nerekomenduočiau dėl dominuojančio stipraus aštresnio poskonio, tai dešreles rekomenduočiau tuo atveju, jei jie atsisakytų valgyti „Čiopsus”.
Brie burgeris – 15,00 eur.
Na o „Brie burgeris“, perpjovus per pusę, mums su Katiniene pasitarnavo vietoje deserto.
Gan įdomus derinys: brie sūris, karamelizuoti svogūnai, vidutiniškai keptas ėrienos paplotėlis ir trumų padažas.
Viską sukirtę nuėjome padėkoti darbuotojai, pagaminusiai tokius skanius patiekalus.
Kol aš klijavau Riebaus katino aukštą įvertinimą (5/5) atspindintį lipduką, iškalbi darbuotoja laiko veltui negaišo, o sugebėjo Katinienę supažindinti su „Šešuolėlių ūkio“ parduodama šaldyta produkcija.
Ko pasekoje namo parsivežėme dar ir šaldytos produkcijos.
Tad tiems, kas apie ėrienos mėsą iki šiol susidarę prastą nuomonę, rekomenduoju užsukti į „Tymo“ turgų, susirasti jame šį žalią vagonėlį ir paskanauti tikros ėrienos.
Na, o jei jums Vilnius tolokai nuo namų, galite ėrienos ar šaldytos produkcijos užsisakyti į namus.
Džiaugiuosi, kad Lietuvoje dar atsiranda ūkininkų, kurie bando tautą supažindinti su ėriena, tuo plėsdami gurmanų gretas mūsų šalyje.
Video apžvalga:
„Lamb spot“, Aukštaičių g./ Maironio g., Vilnius (Tymo turgus)
