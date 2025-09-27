Apsilankę šioje Lietuvos kavinėje pasibaisėjo: už bulves prie šaltibarščių labiau nustebino radinys agurkinėje sriuboje

Kad šiemet vis dažniau pradėjome gamintis maistą namie, suvokiau tik pasibaigus vasarai, nes prieš metus vasarą parašydavau po dvi apžvalgas kas savaitę, o dabar džiaugiuosi parašęs bent vieną.
Ir tai ne dėl laiko ar pinigų stygiaus, tiesiog pavargau eksperimentuoti ir mėtyti pinigus į balą.
Dėl ko tokia liūdna gaidele pradedu – suprasite perskaitę šią apžvalgą.
Apžvalga
Tad po trumpos įžangos pradedu.
Darbo diena ir reikia kažkur greit papietauti ir kibti vėl į darbus, tad pasirenkame artimiausią maitinimo įstaigą, kurią mums pasiūlo išmaniosios technologijos.
Interjero neaptarinėsiu, nes dienos pietums renkantis vietą pagrindiniai kriterijai būna: švara maitinimo įstaigoje ir tai, kad maisto nereiktų ilgai laukti.
Nužvelgiame meniu prie baro, keliais žodžiais persimetame su Katiniene ir užsakymas padarytas. Susimoku ir dar nepasišalinęs nuo baro išgirstu barmenę, prašančią pasiimti su savimi ir sriubą.
Nesu koks ponas, tad pasiimu, padėkoju ir sėdu prie stalelio, kurį išrenka Katinienė.
Tik vėliau suprantu, kad sriubą į rankas barmenė įdavė man vienam, o visiems kitiems sriubą ji patiekia prie stalelio.
Tai palepino mano savimeilę, manau ji įvertino tai, jog esu stiprus ir sriubą panešti jėgų turėsiu…
Meniu pasirinkimas
Agurkinė sriuba – 1,80 €
Agurkinė sriuba buvo skaniausia iš to, ką tą dieną „Volterije“ teko valgyti.
Juokingiausia ir daug klausimų iškėlė, ką agurkinėje sriuboje veikia pomidoro gabaliukas.
Jis ten netyčia įkrito, ar verdant agurkinę sriubą į ją buvo įpjaustę pusę pomidoro?
Legaliai ar ne pomidoras kirto agurkinės sriubos puodo muitinės postą domėtis baigiau, kai pamačiau, kokių šaltibarščių sulaukė Katinienė.
Šaltibarčiai su karštomis bulvėmis – 4,00 €
Suprantu jūsų nuostabą žvelgiant į šaltibarščius, nes juose stebuklo nebuvo jokio, nebent tai, jog jie turėjo raugintų agurkų poskonio. Gal čia koks naujas šaltibarščių receptas, gardinant juos skysčiu, kuriame buvo marinuoti agurkai.
Gal klystu, bet šaltibarščių skonis buvo labai panašus į marinuotų agurkų.
O dabar pereikime prie to, kas labiausiai nustebino pamačius šaltibarščius. Tai prie jų patiektos bulvės.
Nors mūsų jau niekuo nenustebinsi ir niekuo neišgąsdinsi, bet nei Katinienė, nei aš neradome savyje drąsos paragauti šių bulvių.
Nesu ekstrasensas, bet bandysiu spėti iš tos senstelėjusios bulvių išvaizdos, kad jos mūsų laukė kelias dienas šaldytuve. Nes, manau, toks mirties dvelksmas ant bulvių paviršiaus niekada neatsiras jas gaminant tą pačią dieną.
Nežinau, kas lėmė, mūsų išvaizda, ar tai, kad šaltibarščius išpeikėme, bet pagrindinių patiekalų sulaukėme tik po 20min. laiko, nors visi tie, kurie atėjo po mūsų, jau buvo bebaigiantys valgyti jiems patiektus pagrindinius patiekalus.
Grill vištiena su saldžiarūgščiu padažu – 7,00 €
Grill vištiena sunkiai kramtoma, vietomis net peilis atsisakė pjauti, tiesiog įnirtingai slydo guminės vištienos paviršiumi, net negalvodamas jos žaloti bent per milimetrą ją įpjaudamas.
Garnyrą tiek prie vištienos, tiek prie BBQ šonakaulių būtų galima vadinti „Šv. Kūčių belaukiant“. Ir vienintelis, ką garnyras turi bendro su Kūčiomis, tai, kad tiek per Kūčias patiekalų ant stalo turi būti nemažiau dvylikos, tiek čia į lėkštę garnyro bandyta sudėti daugiau dvylikos skirtingų salotų.
O dar tas greičiausiai pigiausias saldžiarūgštis padažas, kuris labiau tinka rūdims nuo automobilio skardų naikinti, užpylus jo ant jų, nei valgyti, norimo rezultato – suminkštinti guminę vištieną – padažas nepasiekė.
Kiaulienos šonkauliukai su BBQ padažu – 7,00 €
Po pirmų kąsnių šonkauliukų, voliodamas burnoje sausą masę ir bandydamas ją kažkaip kramtyti, bandžiau suvokti, kas šioje maitinimo įstaigoje blogai su virėjais.
Šonkauliai virti ir, manau, ne vieną valandą, bet kiek nori, tiek virk, bet jei kiaulė medinė, tai jos minkšta niekaip nepadarysi, o ir BBQ padaže pamirkymas ar juo gausiai apipilant šonkauliams minkštumo nesuteiks.
Šiaip taip sukramtęs pora kąsnių supratau, kad mano organizmas – ne šiukšlių perdirbimo fabrikas, tad pastūmiau lėkštę nuo savęs, tą patį jau buvo padariusi ir Katinienė.
Apibendrinimas
Reziumuoju. Jei būčiau statistinis lietuvis, tai bandyčiau ieškoti pateisinimų. Gal ne ta diena, gal virėjas susirgęs ir jį pavaduoja koks mokinukas.
Bet aš esu Riebus katinas, kuris sako tai, ką galvoja.
Tad apibendrinkime. Agurkinė sriuba buvo valgoma, o visa kita buvo galima tą dieną atiduoti kiaulėms, nes abejoju, ar tokį maistą ėstų jūsų namų augintiniai.
Ir nesakykite man, kad kiek moki, tą ir gauni, nes aš turiu begales pavyzdžių, kai dienos pietus už 7,50 € (sriubą su pagrindiniu patiekalu) pavalgai ir skaniau, ir porcijas didesnes gauni, o čia, sumokėję ženkliai brangiau, išėjome alkani.
Jei agurkinėje sriuboje nebūčiau radęs pomidoro, būčiau vertinęs „Volterį“ 2/5, bet tas sriuboje pasiklydęs pomidoro gabaliukas sukelia daug klausimų, kurie apetito nekelia.
Tad 1/5, lygiai tiek esate verti kavinė-baras „Volteris“.
Video apžvalga:
Volteris
Raudondvario pl. 146, Kaunas
Kavinės-baro atstovų atsakas
Į šią apžvalgą kavinės-baro „Volteris“ atstovai sureagavo socialiniame tinkle „Facebook“.
„Rugsėjo 03 d. turėjome garbingą svečią.
P. S.
Dėl sudegusių bulvių, pateiktų prie šaltibarščių, labai nesmagu, gėda ir atsiprašau, bet virėjos neatleisiu. Labai nemaloni situacija, bet atrodo, kad pamoką išmokom. Ar nepasikartos? Nežinau, nes visuomet kalbu, kad būtų aukšta patiekalų kokybė ir estetiškas patiekalų patiekimas. Gyvenimas ir darbai ties šiuo nemaloniu įrašu nesibaigia.
Dėkoju palaikantiems, tikiuosi, kad ir toliau skaniai pas mus pietausite, turėdami savo nuomonę apie pateikiamų patiekalų skonį ir kokybę, o mes tikrai pasistengsime, kad pietaujant pas mus netektų nusivilti“, – socialiniame tinkle rašė kavinės-baro atstovai.
