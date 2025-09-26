Atskleidė, ar tikrai reikia apvirti grybus: kiti daro neteisingai

Ar apvirimas – privalomas etapas, ar tik skonio reikalas? Pasirodo, kad daugelis daro neteisingai.
Vieni mano, kad apvirti nereikia, kiti – kad būtina
Kulinarijos pasaulyje vyrauja dvi skirtingų grybų ruošimo būdų stovyklos. Pirmosios atstovai teigia, kad apvirimas tik pablogina miško gėrybių skonį ir tekstūra.
Antroji mano, kad virimas yra svarbus etapas, kuris ne tik sustiprina skonį, bet ir padaro grybus visiškai saugius vartoti, rašoma kuchnia.fakt.pl.
Kaip dažniausiai nutinka, tiesa slypi kažkur per vidurį. Viskas priklauso nuo grybų rūšies bei to, kam jie bus naudojami.
Kodėl verta apvirti grybus?
Grybų virimas turi du pagrindinius tikslus – sveikatos ir praktinį.
- Grybai turi chitino – sunkiai virškinamo pluošto. Apvirimas palengvina virškinimą ir mažina virškinimo sistemos apkrovą.
- Kai kurios grybų rūšys prieš konservavimą su druska turi būti apverdamos.
- Voveraites patartina apvirti prieš šaldant – kitaip atšildytos jos gali įgyti kartų poskonį.
Grybai, kuriuos būtina apvirti
Yra rūšių, kurias vartoti neapdorotas būtų pavojinga. Štai ką išskiria specialistai:
- Baravykai – juose yra medžiagų, galinčių sukelti skausmingus skrandžio spazmus ar viduriavimą. Apvirti jie tampa visiškai saugūs.
- Gluosninė kreivabudė (vadinami austrių grybai) – termiškai neapdoroti gali dirginti skrandį.
Kiek laiko apvirti grybus?
Virimo laikas priklauso nuo grybų rūšies:
Kieti grybai (baravykai, voveraitės) – apie 20–30 minučių vidutinėje temperatūroje.
Minkštesni grybai – paprastai užtenka 15–20 minučių.
Po virimo grybus būtina gerai nusausinti, o po apvirimo likusį vandenį išpilti – jo naudoti pakartotinai nerekomenduojama, nes jame gali būti kenksmingų medžiagų.
