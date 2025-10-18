Kalendorius
Spalio 18 d., šeštadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kraupi avarija Lazdijų rajone: į Kauno klinikas išgabenti 3 mažamečiai, tarp jų – ir kūdikis

2025-10-18 10:35 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-18 10:35

Penktadienį Lazdijų rajone įvyko kraupi avarija – susidūrus dviem automobiliams nukentėjo dvi moterys ir trys mažamečiai.

Penktadienį Lazdijų rajone įvyko kraupi avarija – susidūrus dviem automobiliams nukentėjo dvi moterys ir trys mažamečiai.

REKLAMA
2

Kaip praneša policija, penktadienį apie 17 val. 45 min. Lazdijų r. Juozapavo k. ribose, kelyje Lazdijai-Akmeniai, į moters, gimusios 1972 m., vairuojamą automobilį „BMW“ atsitrenkė ta pačia kryptimi važiavęs ir saugaus atstumo nesilaikęs automobilis „Audi A6”, kurį vairavo 1995 m. gimęs vyras.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Eismo įvykio metu nukentėjo „BMW“ vairuotoja, taip pat „Audi“ automobiliu vykę keleiviai: moteris, gimusi 1999 metais, dvi mergaitės, gimusios 2017 ir 2018 m., ir pernai gimęs berniukas. Mažamečiai dėl patirtų sužalojimų išvežti į Kauno klinikas. Vairuotojai blaivūs.

Pradėtas aplinkybių patikslinimas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų