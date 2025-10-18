Kraupi avarija Lazdijų rajone: į Kauno klinikas išgabenti 3 mažamečiai, tarp jų – ir kūdikis

Kaip praneša policija, penktadienį apie 17 val. 45 min. Lazdijų r. Juozapavo k. ribose, kelyje Lazdijai-Akmeniai, į moters, gimusios 1972 m., vairuojamą automobilį „BMW“ atsitrenkė ta pačia kryptimi važiavęs ir saugaus atstumo nesilaikęs automobilis „Audi A6”, kurį vairavo 1995 m. gimęs vyras.
Eismo įvykio metu nukentėjo „BMW“ vairuotoja, taip pat „Audi“ automobiliu vykę keleiviai: moteris, gimusi 1999 metais, dvi mergaitės, gimusios 2017 ir 2018 m., ir pernai gimęs berniukas. Mažamečiai dėl patirtų sužalojimų išvežti į Kauno klinikas. Vairuotojai blaivūs.
Pradėtas aplinkybių patikslinimas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!