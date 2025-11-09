Masažistės pasirodymas „Lietuvos talentuose“ paliko teisėjus sutrikusius: „Norėjote sujungti nesujungiamus dalykus“

Vienas pasirodymas šį kartą sukels daugybę klausimų tiek teisėjams, tiek žiūrovams. Į sceną žengs 33 metų Tetiana Shvets iš Ukrainos – profesionali masažistė, jau 11 metų dirbanti šioje srityje.
Tačiau šįkart savo talentą ji nusprendė pristatyti ne masažo kabinete, o „Lietuvos talentų“ scenoje.
„Žmonės sako, kad per mano rankas jie gauna ne tik gydymą, bet ir meilę, viltį bei energiją. Masažas man – ne vien kūno, bet ir sielos gydymas. Kiekvienas seansas – tarsi atskiras šokis, per kurį perduodu žmogui energiją“, – pasakos šou dalyvė.
Moteris siekia parodyti, kad masažas gali būti daugiau nei technika. Anot jos, tai – menas, energijos mainai ir net terapijos forma. Ji teigia, kad per švelnius judesius galima ne tik atpalaiduoti kūną, bet ir paliesti žmogaus emocinę būseną.
Būtent šį „šokį“ ji bandys perteikti ir scenoje – parodyti, kaip atrodo jos kūno judesiai, energijos tėkmė ir santykis su žmogumi, kai rankos kalba be žodžių.
Vis dėlto teisėjams toks pasirodymas sukels nemažai klausimų.
„Man atrodo, kad jūs scenoje norėjote sujungti nesujungiamus dalykus... Nes taip kartais nutinka“, – svarstys teisėja Anželika Cholina, mėgindama suvokti, kur baigiasi technika ir prasideda menas.
Tuo metu Rūta Ščiogolevaitė neslėps, kad pasirodymas ją ir nustebino, ir privertė susimąstyti: „Menininkas net masažuodamas gali matyti meną, ir tai yra graži mintis. Bet, tiesą sakant, daugiau nieko kito ir neperskaičiau.“
Nors pasirodymas sukels daug diskusijų, jis taps vienu įsimintiniausių vakaro momentų – subtilus, keistas ir kartu hipnotizuojantis.
Ar Tetianai pavyks įtikinti teisėjus, kad masažas gali būti ne tik terapija, bet ir menas? Visa tai sužinosite jau šio sekmadienio laidoje.
„Lietuvos talentai“ – šį sekmadienį, 19.30 val. per TV3!
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!