 
Kalendorius
Lapkričio 9 d., sekmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > TV

Masažistės pasirodymas „Lietuvos talentuose“ paliko teisėjus sutrikusius: „Norėjote sujungti nesujungiamus dalykus“

2025-11-09 11:06 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-09 11:06

Šį sekmadienį TV3 žiniasklaidos grupės žiūrovų laukia dar viena netikėtumų kupina „Lietuvos talentų“ laida. Šou scenoje pasirodys įvairiausi dalyviai – nuo muzikos virtuozų iki išradingų menininkų, o kiekvienas jų bandys įrodyti, kad talentas gali turėti pačias netikėčiausias formas. Tik ar visiems pavyks?

Masažistės pasirodymas „Lietuvos talentuose“ paliko teisėjus sutrikusius (nuotr. V. Černiausko)
5

Šį sekmadienį TV3 žiniasklaidos grupės žiūrovų laukia dar viena netikėtumų kupina „Lietuvos talentų“ laida. Šou scenoje pasirodys įvairiausi dalyviai – nuo muzikos virtuozų iki išradingų menininkų, o kiekvienas jų bandys įrodyti, kad talentas gali turėti pačias netikėčiausias formas. Tik ar visiems pavyks?

REKLAMA
0

Vienas pasirodymas šį kartą sukels daugybę klausimų tiek teisėjams, tiek žiūrovams. Į sceną žengs 33 metų Tetiana Shvets iš Ukrainos – profesionali masažistė, jau 11 metų dirbanti šioje srityje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Masažistės pasirodymas „Lietuvos talentuose“ paliko teisėjus sutrikusius: „Norėjote sujungti nesujungiamus dalykus“
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Masažistės pasirodymas „Lietuvos talentuose“ paliko teisėjus sutrikusius: „Norėjote sujungti nesujungiamus dalykus“

Tačiau šįkart savo talentą ji nusprendė pristatyti ne masažo kabinete, o „Lietuvos talentų“ scenoje.

REKLAMA
REKLAMA

„Žmonės sako, kad per mano rankas jie gauna ne tik gydymą, bet ir meilę, viltį bei energiją. Masažas man – ne vien kūno, bet ir sielos gydymas. Kiekvienas seansas – tarsi atskiras šokis, per kurį perduodu žmogui energiją“, – pasakos šou dalyvė.

REKLAMA

Moteris siekia parodyti, kad masažas gali būti daugiau nei technika. Anot jos, tai – menas, energijos mainai ir net terapijos forma. Ji teigia, kad per švelnius judesius galima ne tik atpalaiduoti kūną, bet ir paliesti žmogaus emocinę būseną.

Būtent šį „šokį“ ji bandys perteikti ir scenoje – parodyti, kaip atrodo jos kūno judesiai, energijos tėkmė ir santykis su žmogumi, kai rankos kalba be žodžių.

REKLAMA
REKLAMA

Vis dėlto teisėjams toks pasirodymas sukels nemažai klausimų.

„Man atrodo, kad jūs scenoje norėjote sujungti nesujungiamus dalykus... Nes taip kartais nutinka“, – svarstys teisėja Anželika Cholina, mėgindama suvokti, kur baigiasi technika ir prasideda menas.

Tuo metu Rūta Ščiogolevaitė neslėps, kad pasirodymas ją ir nustebino, ir privertė susimąstyti: „Menininkas net masažuodamas gali matyti meną, ir tai yra graži mintis. Bet, tiesą sakant, daugiau nieko kito ir neperskaičiau.“

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Nors pasirodymas sukels daug diskusijų, jis taps vienu įsimintiniausių vakaro momentų – subtilus, keistas ir kartu hipnotizuojantis.

Ar Tetianai pavyks įtikinti teisėjus, kad masažas gali būti ne tik terapija, bet ir menas? Visa tai sužinosite jau šio sekmadienio laidoje.

„Lietuvos talentai“ – šį sekmadienį, 19.30 val. per TV3!

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų