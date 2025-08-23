Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas > Receptai

Atrado superinį receptą, kaip obuolius paruošti žiemai: skonis – 10 balų

2025-08-23 11:45 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-23 11:45

„Šį kartą viskas apie obuolienes. Ir žinoma vėl keletas receptų viename lape. Kadangi obuolių stygiaus mūsų sode niekuomet nebūna, tai išvirtos vienos rūšies obuolienės tikriausiai niekas tiek daug nesuvalgytų. Tad, kiekvienais metais vis tenka atrasti kažką naujo „obuolienių pasaulyje“.

Obuolienė su mėtomis (nuotr. Gera virtuvė)

„Šį kartą viskas apie obuolienes. Ir žinoma vėl keletas receptų viename lape. Kadangi obuolių stygiaus mūsų sode niekuomet nebūna, tai išvirtos vienos rūšies obuolienės tikriausiai niekas tiek daug nesuvalgytų. Tad, kiekvienais metais vis tenka atrasti kažką naujo „obuolienių pasaulyje".

Keletas pastebėjimų apie obuolius. Kartais obuoliai būna nelabai skanūs, tad jei iš jų virsite obuolienes, rinkitės labai kvapnius priedus prie jų. Pvz. apelsinus, ar laimą su imbieru arba mėtas. Galite taip pat obuolius maišyti su kriaušėmis, slyvomis ar nektarinais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kai kurios obuolių rūšys net ilgai verdant nesuverda ir išlieka tvarkingais gabaliukais. Tokie obuoliai puikiai tiks virti labai saldžioms obuolienėms, kad ir su mėtomis ar laimu. Man patinka tokie saldūs obuolių gabaliukai prie juodos arbatos be cukraus. Pabandykite taip konservuoti į mažus indelius kaip „delikatesą“, o ne obuolienę. Tik tada cukraus reikėtų dėti truputį daugiau.

Kad išvirtos obuolienės būtų tyrelės pavidalu, nelaikykite obuolių užpylę cukrumi per naktį, virkite obuolius iš karto. Gal tik kokią mažą stiklinėlę vandens įpilkite, kad būtų skysčio virimo pradžioje. Dar galima virimo pabaigoje ir su blenderiu pasidarbuoti, viską sutrinant iki vientisos masės“, – anksčiau rašė tinklaraščio „Gera virtuvė“ autorė Dalia.

Obuolienė su šilauogėmis

Šiemet atrastas puikus obuolių ir šilauogių duetas. Vien šilauogių džemas nėra kažkuo ypatingas, jam trūksta aromato ir skonio intensyvumo, tačiau sumaišius šilauoges su obuoliais tarsi viskas ima tobulai derėti.

Šiai obuolienei reikės:

  • 2 kg jau nuluptų ir supjaustytų obuolių,
  • 1 kg šilauogių,
  • 1.2–1.5 kg cukraus (priklausomai nuo obuolių saldumo),
  • 2 cinamono lazdelės, 
  • 2 vanilės ankštys.

Obuolius užpilkite cukrumi ir palikite per naktį vėsiai. 

Į verdamą obuolienę sumeskite cinamono lazdeles ir vanilės ankštis. Virkite, vis pamaišydami, apie 20–25 min. arba tol, kol obuoliai taps minkšti. Tuomet suberkite šilauoges ir dar obuolienę pavirkite 7–10 min.

Prieš baigdami virti išimkite cinamono lazdeles ir vanilės ankštis. Jei naudosite maltą cinamoną ir vanilinį cukrų – jų įberkite prieš obuolienei baigiant virti.

Supilstykite obuolienę į sandariai uždaromus stiklainius.

Klasikinė obuolienė

Reikės:

  • 4 kg obuolių (jau nuluptų, išskobtų ir supjaustytų),
  • 1–1.5 kg cukraus (kiekis priklauso nuo obuolių saldumo, ragaukite virdami ir jei reikia pilkite cukraus daugiau),
  • 2 cinamono lazdelės,
  • vanilinio cukraus. 

Į storadugnį puodą sudėkite obuolius, cukrų ir cinamono lazdeles. Virkite ant vidutinės kaitros vis pamaišydami. Paragaukite ar netrūksta cukraus. Tam į nedidelę lėkštelę įsipilkite šaukštą obuolienės ir jai pravėsus paragaukite.

Kai obuoliai suminkštės, sudėkite vanilinį cukrų ir jei naudojate paprastą cinamoną vietoje lazdelių –suberkite ir jį. Dar karštą obuolienę supilstykite į iškaitintus stiklianius ir užsukite steriliais dangteliais.

Obuolienė su apelsinais

Reikės:

  • 3 kg obuolių (jau nuluptų, išskobtų ir supjaustytų),
  • 6 dideli apelsinai,
  • apie 1–1.5 kg cukraus,
  • 1 a. š. cinamono arba 2 cinamono lazdelės,
  • vanilinio cukraus,
  • 1/2 a. š. meduolių prieskonių. 

Į storadugnį puodą sudėkite obuolius, cukrų ir cinamono lazdeles. Virkite ant vidutinės kaitros vis pamaišydami. Kol verda obuoliai, nuplaukite gerai apelsinus ir nuo 3–4 apelsinų nutarkuokite žievelę. Sumeskite ją virti kartu su obuoliais. 

Nulupkite visus apelsinus ir sumalkite juos mėsmale. Visą apelsinų masę supilkite į verdamus obuolius ir dar pavirkite bent 15–20 min. Pabaigoje suberkite vanilinį cukrų ir meduolių prieskonius. Karštą obuolienę supilstykite į iškaitintus stiklianius ir užsukite steriliais dangteliais.

Obuolienė su laimu ir imbieru

Reikės:

  • 4 kg obuolių (jau nuluptų, išskobtų ir supjaustytų),
  • apie 1–1.5 kg cukraus,
  • 6 laimai,
  • 60–80 gr šviežio imbiero šaknies.  

Į storadugnį puodą sudėkite obuolius, cukrų. Virkite ant vidutinės kaitros vis pamaišydami. Kol verda obuoliai nuplaukite gerai laimo vaisus ir nutarkuokite nuo 4–5 laimų žieveles. Sumeskite jas kartu su susmulkintu imbieru į obuolienę. Baigiant virti supilkite išspaustas laimo sultis. Viską supilstykite į iškaitintus stiklianius ir užsukite steriliais dangteliais.  

Šią obuolienę galite virti iš neypatingo skonio arba iš nesukrentančių obuolių. Galite obuolius supjaustę gabalėliais užpilti cukrumi ir palaikyti per naktį vėsioje patalpoje. Tada verdant jie nesuvirs, o išliks gabalėliais  Šiai obuolienei toks obuolių pavidalas labai tinka.

Obuolienė su mėtomis

Reikės:

  • 4 kg obuolių (jau nuluptų, išskobtų ir supjaustytų),
  • apie 1.5 kg cukraus (galima ir mažiau),
  • 1–2 citrinų sultys,
  • 1–2 indeliai (vazonėliai) mėtų šakelių. 

Į storadugnį puodą sudėkite obuolius, cukrų ir palaikykite per naktį vėsioje patalpoje. Kitą dieną atsiradusį sirupą nupilkite į platų puodą ir nuvirkite jį, kol jo sumažės per pusę.

Tada dar verdantį jį užpilkite ant obuolių, sudėkite mėtas su visomis šakelėmis ir virkite ant vidutinės kaitros vis pamaišydami, kol obuoliai suminkštės. Baigiant virti ištraukite mėtų šakeles, supilkite citrinų sultis ir gerai išmaišę išpilstykite į iškaitintus stiklainius.

Obuolienė su slyvomis

Reikės:

  • 2 kg obuolių (jau nuluptų, išskobtų ir supjaustytų),
  • 2 kg slyvų (jau be kauliukų ir supjaustytų per pusę),
  • 1–1.5 kg. cukraus (tai priklauso nuo obuolių ir slyvų saldumo),
  • 2 a. š. džiovintų čiobrelių. 

Slyvas užpilkite cukrumi ir virkite ant labai nedidelės kaitros kol išsiskirs sultys, tada kaitrą padidinkite iki vidutinės. Sumeskite obuolius ir viską virkite nuolat pamaišydami. Paragaukite, ar pakankamai yra cukraus. Baigiant virti, kada obuoliai ir slyvos tampa minkšti, suberkite čiobrelius, gerai išmaišykite ir supilstykite į iškaitintus stiklainius. 

Ši obuolienė su slyvomis puikiai tinka prie keptos paukštienos ar stirnienos, todėl cukraus nedėkite per daug. Ir man skaniau, kai į ją dedamos šviesesnės slyvos. Bet galite dėti ir pačias tamsiausias, tik jų kiekį sumažinkite bent 200 gr ir viskas bus gerai.

Sudėtingumas: paprasta

