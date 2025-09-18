Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas > Receptai

Šį rudeninį pyragą vadina skaniausiu iš visų: skonis vertas 10 balų

2025-09-18 11:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-18 11:45

„Labai vykęs ir pavykęs pyragas. Ne per saldus, pakankamai šlapias ir nėra reikalo čia jo labai girti, nes aš jau ir taip įtraukiau jį į mėgstamų pyragų sąrašą.

Slyvų pyragas (nuotr. Samčio užrašai)

„Labai vykęs ir pavykęs pyragas. Ne per saldus, pakankamai šlapias ir nėra reikalo čia jo labai girti, nes aš jau ir taip įtraukiau jį į mėgstamų pyragų sąrašą.

Šis receptas buvo publikuojamas „The Times“ kiekvieną rugsėjo mėnesį nuo 1983 iki 1989 metų, kol redaktorius nusprendė, kad jau gana. Ir tada žmonės supyko, pradėjo reikalauti, kad šis receptas sugrįštu atgal į laikraščio puslapius. Originaliame recepte naudojama visa stiklinė cukraus, bet laikui bėgant cukraus kiekis sumažintas iki 3/4 stiklinės“, – rašė tinklaraščio „Samčio užrašai“ kūrėja Odeta.

Reikės:

  • 4-6 slyvų (priklauso nuo dydžio);
  • 1 stiklinės miltų;
  • 3/4 stiklinės cukraus;
  • 150 gramų sviesto (minkšto + trupučio formai ištepti);
  • 3 kiaušinių (naudojau laisvėje auginamų vištų,tai pyragas gavosi labai geltonas);
  • 1 šaukštelio cinamono;
  • 1 šaukštelio kepimo miltelių;
  • 1 žiupsnelio druskos.

Įkaitinkite orkaitę iki 190 laipsnių.

Ištrinkite dubenyje minkštą sviestą su cukrumi iki purios masės. Suberkite miltus, kepimo miltelius, druską ir įmuškite kiaušinius. Viską gerai išmaišykite iki vientisos masės.

Kepimo indą šiek tiek patepkite sviestu.

Slyvas perpjaukite pusiau, išimkite kauliukus ir tada kiekvieną puselę dalinkite dar į tris dalis (šįkart pjausčiau kubeliais). Užberkite cinamono ant slyvų.

Supilkite tešlą ir ant viršaus suberkite slyvų gabaliukus.

Dėkite pyragą į orkaitę ir kepkite 45 min. arba kol pyragas iškeps.

