Atrado tobulą rudeninio pyrago receptą: sotu, pigu ir greita

O kadangi pas mus ruduo jau kaip reikiant su lietumi ir vėju, tai visai ne nuodėmė grįžti į namų virtuves ir gaminti. Dalinuosi receptu pyrago, kurį jau labai seniai norėjau išbandyti, bet vis kažkur dingdavo bananai. Lengvai pagaminamas, produktai paprasti, o pyragas toks tarp braunio ir sūrio pyrago. Išbandykite“, – rašė tinklaraščio „Samčio užrašai“ autorė Odeta.
Reikės:
- 3 bananų;
- 3 kiaušinių;
- 180 g varškės;
- 4 šaukštų kakavos;
- 1 šaukšto cukraus ar kito saldiklio;
- 1 šaukštelio kepimo miltelių;
- riešutų (naudojau lazdyno ir graikinius).
Visus produktus (išskyrus riešutus) sudėkite į maisto smulkintuvą ir sutrinkite iki vientisos masės. Gausis masė panaši kaip blynams kepti.
Nedideli kepimo indą (geriausia naudoti stačiakampį kekso formos indą) išklokite kepimo popieriumi. Supilkite masę į indą.
Riešutus susmulkinkite ir užberkite ant pyrago viršaus.
Dėkite į 180 laipsnių karščio orkaitę ir kepkite 50 min.
Pjaustykite atvėsusį.