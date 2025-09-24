Oficialu: Vilniaus savivaldybė naujiems gyventojams skirs iki 500 eurų sieksiančias išmokas

Projektas po ilgų ir permainingų diskusijų įveikė priėmimo ir svarstymo stadijas – galutiniame etape už jį balsavo 32 tarybos nariai, 7 buvo prieš ir 6 susilaikė.
„Kai žmogus pilnus metus bus deklaruotas Vilniuje, jis galės gauti finansinę paskatą, kuri bus apskaičiuota pagal asmens sumokėtus mokesčius ir negalės būti didesnė nei 500 eurų. Tai galės įvykti dar kartą, kai žmogus pragyvens 2027-uosius metus, tada jis 2028 m. pradžioje vėl gaus iki 500 eurų paskatą“, – apie naują skatinimo priemonę žurnalistams kalbėjo savivaldybės Finansų skyriaus vadovas Julius Lukošius.
Teigiama, kad išmoką sudarys 50 proc. į sostinės biudžetą sumokėto asmens gyventojų pajamų mokesčio (GPM), tačiau, kaip minėta, ji negalės viršyti 500 eurų.
Anot J. Lukošiaus, pirmiausia reikalavimus patenkinusiems gyventojams bus skiriamas dovanų paketas, kurį sudarys viešojo transporto bilietai, kvietimai į kino teatrą, baseiną bei kelionė Neries upe kursuojančiu, viešojo transporto sistemai priklausančiu laivu. Dovanos vertė – 50 eurų.
Žmonės, kurie iki šiol nėra deklaruoti Vilniaus gyventojai, nuo rugsėjo 26 iki gruodžio 31 d. turės susitvarkyti deklaracijas ir atskirai pateikti prašymą, kad gautų dovanas ir finansines paskatas. Tai bus galima padaryti internetu, savivaldybės svetainėje.
Dėl nedeklaruotų gyventojų sostinė netenka daugiau nei 100 mln. eurų per metus
Pasak J. Lukošiaus, už kiekvieną žmogų, kuris perdeklaruotų savo gyvenamąją vietą Vilniuje, sostinės biudžetas atgautų 1,1 tūkst. eurų, tad siūloma paskata yra dvigubai mažesnė, nei miesto patiriama nauda.
Savivaldybės Finansų skyriaus surinkti duomenys rodo, kad sostinėje nedeklaruotų, bet jame gyvenančių žmonių gali būti apie 100 tūkst., o tai reiškia, kad miesto biudžetas praranda po daugiau nei 100 mln. eurų per metus.
„Vienareikšmiškai pasakyti (kiek gyvenamosios vietos nedeklaravusių vilniečių yra – ELTA) sudėtinga, tačiau matome, kad miesto poliklinikose registruotų klientų yra 100 tūkst. daugiau nei deklaruotų Vilniaus gyventojų. Tuo metu aukštosiose mokyklose yra maždaug 30 tūkst. studentų, kurie nėra deklaruoti vilniečiai“, – teigė J. Lukošius.
„Tai reiškia, kad miestas praranda pinigus – žmonės yra kasdien mieste, naudojasi jo infrastruktūra, paslaugomis, tačiau jų sumokėti mokesčiai sostinės savivaldybės biudžeto nepasiekia ir keliauja kitur“, – aiškino savivaldybės atstovas.
Anot jo, dėl to, kad žmonės neskuba deklaruoti gyvenamosios vietos Vilniuje – kenčia miesto infrastruktūra ir paslaugų kokybė.
„Žmonės turbūt nejaučia ir nemato poreikio staigiai deklaruoti gyvenamąją vietą Vilniuje, nesuprasdami, kad jų mokesčiai keliauja kitoms savivaldybėms ir nuo to nukenčia miestas, kuriame jie gyvena“, – sako J. Lukošius.
„Dažnai girdime nepasitenkinimą prastesniu viešuoju transportu, kažkokių įstaigų trūkumų – tai yra tiesiogiai susiję su tuo, kad mieste gyvena žmonės, kurių sumokėti mokesčiai nukeliauja kitur“, – tikina sostinės savivaldybės Finansų skyriaus vadovas.
Šiuo metu Vilniuje gyvena apie 632 tūkst. deklaruotų gyventojų, o trečiadienį pakoreguotos miesto metinio biudžeto pajamos siekia 1,539 mlrd. eurų.
