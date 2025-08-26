„Jūsų laikas baigėsi“: tūkstančiams šeimų nutrauks išmokas – imasi griežčiausių veiksmų

Jungtinės Karalystės vyriausybė pasitelks sustiprintas pajėgas griežčiau kontroliuoti žmones, kurie ir toliau gauna pašalpas išvykę iš šalies. Nauja specializuota komanda pasitelks duomenis iš pasienio kontrolės, kad galėtų sekti, ar pašalpų gavėjai išvykę į užsienį ir ar vis dar turi teisę į mokėjimus.
Šis žingsnis seka po bandomojo projekto, kurio metu buvo nustatyta, kad 2 600 žmonių, išvykusių iš Jungtinės Karalystės, nebeturėjo teisės gauti Vaiko pinigų išmokos (angl. Child Benefit). Projekte dirbusi 15 tyrėjų komanda per mažiau nei 12 mėnesių sustabdė apie 17 mln. svarų nepagrįstų Vaiko pinigų išmokų.
Pranešama, kad nuo kito mėnesio šioje komandoje dirbs daugiau nei 200 žmonių. Vyriausybė tikisi, kad šis žingsnis taip pat padidins visuomenės informuotumą apie taisykles ir padės išvengti atvejų, kai žmonės neteisėtai gauna pašalpas būdami užsienyje ilgesnį laiką.
Asmenys, kurie už Jungtinės Karalystės ribų praleidžia daugiau nei aštuonias savaites, įprastai netenka teisės gauti Vaiko pašalpą, nebent yra išskirtinių aplinkybių. Išimtis taikoma, jei buvimo užsienyje priežastis yra medicininis gydymas arba artimo šeimos nario mirtis – tokiu atveju leidžiamas iki 12 savaičių laikotarpis.
Tikimasi, kad šis žingsnis per artimiausius penkerius metus sutaupys 350 mln. svarų. Vaiko pinigai yra viena plačiausiai prieinamų išmokų Jungtinėje Karalystėje – ją gauna daugiau nei 6,9 mln. šeimų.
Anot portalo BBC, manoma, kad JK vyriausybė planuoja griežčiau sekti ir kitas išmokas, kurias žmonės gauna būdami užsienyje. Pašalpų sukčiavimo mastai nuo Covid-19 pandemijos išaugo, bet pastaraisiais metais ėmė pradėjo mažėti, nes JK institucijos ėmėsi aktyvesnių priemonių šiai problemai spręsti.
