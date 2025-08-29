Pensijos ir išmokos rugsėjį: pasakė, kas ir kada sulauks pinigų

„Sodra“ penktadienį skelbia kalendorių, kuriomis dienomis, kokiems gyventojams išmokės įvairias pensijas ir išmokas rugsėjo mėnesį.
Rugsėjo mėnesio išmokos
Sergantiems arba sergančius prižiūrintiems ir dėl to laikinai nedarbingais esantiems gyventojams ligos išmoka sumokama per 17 darbo dienų nuo visų dokumentų ir duomenų pateikimo.
Vidutinė ligos išmoka yra 53 eurai per dieną, arba apie 1113 eurai per mėnesį. Šią išmoką gauna virš 73,9 tūkst. darbuotojų.
Nėštumo ir gimdymo atostogų metu mamoms priklausančios motinystės išmokos pradedamos mokėti taip pat per 17 darbo dienų nuo prašymo su visais reikalingais dokumentais pateikimo.
Šiuo metu vidutinė motinystės išmoka yra 87,2 euro už vieną dieną arba 1831 euras už vieną mėnesį, o ją gauna – 1,7 tūkst. mamų.
Už vieną mėnesį tėvystės atostogų vaiko tėčiams tėvystės išmokos sumokamos per 5 darbo dienas nuo tėvystės atostogų pabaigos. Dabar vidutinė tėvystės išmoka yra 1371 euras per mėnesį, o ji mokama apie 1,6 tūkst. tėčių.
Vaiko priežiūros išmokos bus mokamos nuo rugsėjo 15 d. iki mėnesio pabaigos. Dabar vidutinė vaiko priežiūros išmoka yra 908,2 euro per mėnesį. Jos mokamos daugiau kaip 25,7 tūkst. gyventojų.
Vaiko išlaikymo išmokos bus mokamos rugsėjo 25 d. Jas gauna vienas iš tėvų, su kuriuo teismo sprendimu arba tėvų susitarimu nustatyta vaiko gyvenamoji vieta. Ši išmoka sudaro 1,8 bazinės išmokos dydžio, t. y. 126 eurai.
Nedarbo išmoka bus mokama rugsėjo 19 d. Tokią išmoką gauna apie 83,6 tūkst. darbo netekusių asmenų. Vidutinė nedarbo išmoka yra 649,9 euro per mėnesį. Vidutinė šios išmokos mokėjimo trukmė yra 4,9 mėn.
Ilgalaikio darbo išmokas gauna 5 metus ar ilgiau pas toje pačioje darbovietėje dirbę ir darbo netekę gyventojai. Ji pradedama mokėti per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos. Priklausomai nuo išdirbtų metų ji yra nuo vieno iki trijų buvusių vidutinių atlyginimų, padaugintų iš 77,58 proc.
Šalpos išmokos gyventojų sąskaitas turėtų pasiekti rugsėjo 12 d., o į namus jos bus nešiojamos nuo rugsėjo 10 d. iki rugsėjo 26 d.
Rugsėjo mėnesio pensijos
Šiuo metu senatvės pensijas gauna 630,5 tūkst. asmenų. Vidutinė senatvės pensija šiuo metu yra 669,4 euro. Vidutinė pensija turint būtinąjį stažą yra 720 eurų, o jo neturint – 424 eurai.
Be kita ko, Lietuvoje yra 227 tūkst. našlių, našlaičių ir 117 tūkst. netekto darbingumo pensijų gavėjų. Vidutinė našlių ir našlaičių pensija dabar yra 70,5 euro (tik našlių pensija, kaip ir vienišo asmens išmoka yra 42,29 euro), o netekto darbingumo – 421 euras.
„Swedbank“ klientams pensijos į gyventojų sąskaitas bus pervedamos nuo rugsėjo 10 d. iki rugsėjo 12 d.
„Artea“ (buvusio Šiaulių) banko taip pat „Luminor“ banko klientams pensijos bus mokamos nuo rugsėjo 9 d. iki rugsėjo 11 d.
Turintys sąskaitas SEB banke pensijų turėtų sulaukti rugsėjo 9 ir 10 d.
„Urbo“, „Citadele“, „Luminor“ bankų ir kitų kredito, mokėjimo įstaigų klientai pensijas gaus irgi rugsėjo 10 d.
Atsiimti pensijas Lietuvos pašte bus galima rugsėjo 10–26 d. Šiomis dienomis pensijos bus pristatomos ir į namus.
Išankstinės pensijos bus mokamos rugsėjo 19 d.
Pensijų anuitetai kaupusiems antrojoje pensijų pakopoje bus mokami rugsėjo 26 d.
