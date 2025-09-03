Planuoja po 420 eurų per mėnesį mokėti daugiau Lietuvos gyventojų

Tačiau yra ir tokių gyventojų, kuriems prireikia išmokų, kai jie neturi sukaupę stažo. Tai gali būti moksleiviai, studentai, kiti nesimokantys ir nedirbantys asmenys.
Nuo 2017 m. pakankamo stažo neturintiems ir vaikų sulaukusiems moksleiviams ar studentams mokama išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai (kol jam sueis 2 metai). Šiemet tokia išmoka sudaro 420 eurų per mėnesį.
Trečiadienį Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos registruotomis įstatymų pataisomis siūloma išplėsti ratą žmonių, kuriems būtų mokama tokia išmoka.
Išmoka siūlo mokėti ir nesimokantiems
„Projektu siūloma atsisakyti išmokos skyrimo ir mokėjimo sąlygos – mokytis ar studijuoti – vaikus auginantiems asmenims ir pakeisti išmokos pavadinimą iš „išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai“ į „išmoka vaiko priežiūrai“, – ministerija nurodo lydraštyje.
Ministerija skaičiuoja, kad priėmus pataisas išmokų gavėjų skaičiuos nuo 2026 m. birželio 1 d. padidėtų apie 1,7 tūkst. Tam papildomai reikėtų apie 4,6 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų.
Didžiausią naudą dėl tokios priemonės įgyvendinimo patirs dviejų suaugusių su 2 vaikais, dviejų suaugusių su 3 ir daugiau vaikų bei vienišų tėvų namų ūkiai, mano ministerija.
Ji prognozuoja, kad jų skurdo rizikos lygis sumažėtų atitinkamai 1,8 proc., 0,9 proc. ir 0,5 proc. punkto.
Bendroje populiacijoje skurdo rizikos lygis esą mažėtų apie 0,2 procentinio punkto.
Siūlomoms pataisoms dar turės pritarti Vyriausybė ir Seimas.
Naują valdančiąją koaliciją sudariusios partijos koalicijos sutartyje įsipareigojo „vykdyti centro kairės, socialiai orientuotą, finansiškai tvarią politiką ir tam tikslui nuosaikiai bei nuosekliai kasmet didinti proporcinę per biudžetus perskirstomą BVP dalį“.
Skurdo lygis paaugo
Valstybės duomenų agentūra skaičiuoja, kad skurdo rizikos lygis 2024 m. šalyje sudarė 21,5 proc. ir, palyginti su 2023 m., didėjo 0,9 procentinio punkto. 2024 m. apie 620 tūkst. šalies gyventojų gyveno žemiau skurdo rizikos ribos.
Dėl gyventojų disponuojamųjų pajamų didėjimo skurdo rizikos riba, palyginti su 2023 m., padidėjo 9,2 proc. ir sudarė 616 eurų per mėnesį vienam gyvenančiam asmeniui ir 1 294 eurai – šeimai, susidedančiai iš dviejų suaugusiųjų ir dviejų vaikų iki 14 metų amžiaus.
Už skurdo rizikos ribą mažesnes ekvivalentines disponuojamąsias pajamas mieste gavo 18 proc. gyventojų (penkiuose didžiuosiuose miestuose – 14,5 proc., kituose miestuose – 24 proc.), kaime – 29,4 proc.
Skurdo rizikos lygis mieste, palyginti su 2023 m., išliko toks pat (penkiuose didžiuosiuose miestuose – sumažėjo 0,3 procentinio punkto, kituose miestuose – padidėjo 0,5 procentinio punkto), o kaime – padidėjo 3,3 procentinio punkto.
