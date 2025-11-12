 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Tuckeris sužibėjo ir nulėmė pergalę prieš Kurtinaičio „Sabah“

2025-11-12 20:26 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-12 20:26

FIBA Čempionų lygoje dramą išgyveno Rimo Kurtinaičio treniruojami Baku „Sabah“ (0/4).

J.Tuckeris žibėjo naujame klube (FIBA nuotr.)

0

Azerbaidžano klubas namie 87:89(20:21, 31:17, 26:31, 10:20) krito prieš Šalono „Elan“ (4/0).

Lietuvio auklėtiniai truktelėjo į priekį antrajame kėlinyje, o po ilgosios pertraukos atsiplėšė net 21 tašku (73:52). Vis dėlto toks pranašumas nieko negarantavo.

Vėliau skirtumas stabiliai tirpo, o likus žaisti 10 sekundžių rezultatą persvėrė Jordano Tuckerio tritaškis – 89:87. R.Kurtinaitis atsakymą ruošė minutės pertraukėlės metu, bet Hassani Gravetto tritaškis tikslo nepasiekė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Klaipėdos „Neptūną“ palikęs J.Tuckeris driokstelėjo skambiai – 21 minutė, 23 taškai (0/5 dvitaškių, 5/7 tritaškių, 8/9 baudų metimų), 2 atkovoti ir 2 prarasti kamuoliai, 3 pražangos bei 15 naudingumo balų.

14 taškų prie pergalės pridėjo Justynas Muttsas, 10 – Obinna Anochili-Killenas.

Baku klubui 28 taškus pelnė Keithas Jordanas (4/7 tritaškių, 7 atk. kam.), 18 – H.Gravettas (8 rez. perd., 3/7 tritaškių, 4 klaidos), 17 – Gerry Blakesas (5 rez. perd., 4/6 tritaškių, 9 klaidos), 12 – Klavas Čavaras (8 atk. kam., 0/4 baud. met.).

Be pergalių liekantys „Sabah“ atsidaryti sieks gruodžio 9-ąją, namie priimdami priimdami Nimburko ERA (1/2).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

