Kalendorius
Rugpjūčio 27 d., trečiadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Enrique Iglesias ir Anna Kurnikova laukia šeimos pagausėjimo

2025-08-27 17:10 / šaltinis: ELTA
2025-08-27 17:10

44 metų buvusi teniso žvaigždė Ana Kurnikova ir 50-metis atlikėjas Enrique Iglesias laukia šeimos pagausėjimo – jiems gims ketvirtoji atžala, pranešė ispanų žurnalas „Hola!“, remdamasis „patikimais šaltiniais“.

Enrique Iglesias ir Ana Kournikova (nuotr. SCANPIX)

44 metų buvusi teniso žvaigždė Ana Kurnikova ir 50-metis atlikėjas Enrique Iglesias laukia šeimos pagausėjimo – jiems gims ketvirtoji atžala, pranešė ispanų žurnalas „Hola!“, remdamasis „patikimais šaltiniais“.

REKLAMA
4

Neštumas esą klostosi gerai, A. Kurnikova taip pat jaučiasi gerai. Pasak anglų kalba leidžiamo „Hola!“-Pendant „Hello!“, jau prieš tai būta spėliojimų apie galimą nėštumą, kai buvusi sportininkė Majamyje buvo pastebėta vilkinti plačius rūbus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Susipažino daugiau nei prieš 20-metį

A. Kurnikova ir E. Iglesias susipažino 2001 m. kuriant muzikinį vaizdo klipą „Escape“. „Nors ji buvo iš sporto pasaulio, mes kažkaip supratome vienas kitą, – sakė atlikėjas 2023 m. žurnalui „People“. – Ji žinojo, kaip atrodo mano pasaulis ir visa kita. Šis supratimas mums labai padėjo.

REKLAMA
REKLAMA

Mes pradėjome palaipsniui suartėti, o ryšys tapo vis stipresnis“. Pora jau augina tris vaikus – 2017-aisiais gimusius dvynius Lucy ir Nicholą bei 2020 m. pasaulio šviesą išvydusią Mary.

REKLAMA

A. Kurnikova ir E. Iglesias neviešina savo šeimyninio gyvenimo, tačiau kartais padaro išimčių. 2024 m. birželį A. Kurnikova pasidalijo E. Iglesijo nuotrauka su vaikais ir palinkėjo jam visa ko geriausia Tėvo dienos proga.

2022 m. gegužę ji paskelbė šeimos nuotraukų, taip pasveikindama savo partnerį su gimtadieniu. 2021 m. gruodį paviešintos nuotraukos dvynių ketvirtojo gimtadienio proga. Ir apie dukros Mary gimimą 2020 m. sausį A. Kurnikova paskelbė socialinėje žiniasklaidoje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų