Prancūziškos prabangos saulėlydis? Svarstoma „DS Automobiles“ markę vėl paversti „Citroën“ dalimi

Vokietijos spaudoje pasirodė pranešimų, kad markės savininkas, koncernas „Stellantis“, svarsto apie drastišką žingsnį – statuso pažeminimą ir „DS“ sugrąžinimą atgal po „Citroën“ sparnu.
Prasti pardavimai ir nauja koncerno „šluota“
Šias kalbas ypač sustiprino naujosios „Stellantis“ vadovybės pradėta visų 14 koncerno markių veiklos peržiūra. Siekiama įvertinti, kurios investicijos yra efektyvios ir turi realią grąžos perspektyvą.
Mažų apimčių, bet didelių investicijų reikalaujančios markės, tokios kaip DS, atsidūrė po didinamuoju stiklu. Alyvos į ugnį įpylė ir pats „Citroën“ pareiškimas, kuriame gandai buvo pavadinti „spekuliatyviais“, tačiau nebuvo griežtai paneigti.
„DS“ ambicija buvo konkuruoti su įsitvirtinusiais „Premium“ žaidėjais, pabrėžiant unikalų dizainą ir kokybiškas medžiagas. Tačiau sukurti ir išlaikyti išskirtinį identitetą kainuoja milžiniškus pinigus, o „DS“ pardavimų apimtys tiesiog nėra pakankamos, kad markė išsilaikytų pati.
Sugrįš prie pradinės idėjos
Glaudesnis bendradarbiavimas su „Citroën“, dalijantis platformomis, gamyba ir rinkodara, neabejotinai sumažintų kaštus. Tačiau tai kirstų per šios markės ambicijas ir įvaizdį.
Prabangių automobilių pirkėjai moka už išskirtinumą ir unikalumą. Jei „DS“ taps tik brangesne ir geriau įrengta „Citroën“ versija, jis praras savo egzistencijos prasmę. Tai būtų faktinė, kaip „Premium“ žaidėjo, pabaiga.
