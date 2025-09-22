Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

„Peugeot“ planuoja pranokti „Porsche“: nauja baterija leis gaminti pigesnius, lengvesnius ir galingesnius elektromobilius

2025-09-22 15:05 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-22 15:05

Mažesnis svoris, didesnė galia, geresnis efektyvumas ir mažesnė kaina. Būtent tokį elektromobilių ateities receptą įsivaizduoja „Stellantis" koncernas, kuris pristatė revoliucinę IBIS (angl. Intelligent Battery Integrated System) baterijų sistemą. 

Peugeot e-3008 (nuotr. gamintojo)
76

Mažesnis svoris, didesnė galia, geresnis efektyvumas ir mažesnė kaina. Būtent tokį elektromobilių ateities receptą įsivaizduoja „Stellantis“ koncernas, kuris pristatė revoliucinę IBIS (angl. Intelligent Battery Integrated System) baterijų sistemą. 

0

Šiuolaikiniame elektromobilyje veikia trys atskiri, sunkūs ir brangūs komponentai: baterija, vidinis įkroviklis ir inverteris. Šios atskiros „dėžutės“ užima daug vietos, didina svorį ir automobilio kainą.


IBIS vardu pavadinta sistema visas šias funkcijas sujungia į vieną išmanų baterijos bloką. Atsisakius atskirų įkroviklio ir inverterio modulių, iškart pasiekiamas įspūdingas rezultatas. Jau dabar viešuose keliuose bandomas „Peugeot E-3008“ prototipas su IBIS sistema demonstruoja akivaizdžius pranašumus:



Teigiama, kad automobilis tapo 40 kilogramų lengvesnis, bandomasis modelis tapo 10 proc. efektyvesnis ir 15 proc. galingesnis. Be to, baterijos įkrovimo sparta taip pat padidėjo 15 proc.

Kelias į serijinę gamybą

Planuojama, kad serijinėje gamyboje IBIS technologija pasirodys iki 2030 metų. Svarbu tai, kad ji yra suderinama su pigesnėmis LFP tipo baterijomis ir gali būti pritaikyta ne tik dideliems, bet ir mažiems automobiliams.




Be to, supaprastinta konstrukcija leis lengviau ir pigiau aptarnauti bei remontuoti baterijas, o tai turėtų padidinti elektromobilių išliekamąją vertę.

Nors iki serijinės gamybos dar liko keleri metai, „Stellantis“ IBIS projektas yra vienas daugiausiai žadančių žingsnių elektromobilių evoliucijoje.

Koncentruodamiesi ne į egzotiškas baterijų celes, o į protingą komponentų integravimą ir supaprastinimą, inžinieriai siūlo realistiška sprendimą kaip išspręsti didžiausius elektromobilių iššūkius – svorį, kompleksiškumą ir kainą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

