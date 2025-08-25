Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

LKL sezono MVP tapęs gynėjas žais Turkijoje

2025-08-25 12:09
2025-08-25 12:09

Praėjusį sezoną LKL lygoje ryškiai sužibėjęs Anthony Cowanas keliasi į Turkiją.Oficialiai paskelbta, kad gynėjas pasirašė sutartį su Mersino MSK klubu.

Anthony Cowanas | BNS nuotr.

Praėjusį sezoną LKL lygoje ryškiai sužibėjęs Anthony Cowanas keliasi į Turkiją.Oficialiai paskelbta, kad gynėjas pasirašė sutartį su Mersino MSK klubu.

0

Vilniaus „Wolves“ marškinėlius vilkėjęs A. Cowanas buvo pripažintas LKL reguliariojo sezono MVP.

Lietuvos pirmenybėse jis per 27 minutes vidutiniškai pelnydavo 16,4 taško (32 proc. tritaškių), atkovojo 1,8 kamuolio, atliko 5,9 rezultatyvaus perdavimo ir rinko 19,8 naudingumo balo.

Europos taurėje jis fiksavo 16,3 taško, 2,3 atkovoto kamuolio, 6 rezultatyvių perdavimų ir 19,5 naudingumo balo vidurkius per 31 minutę.  

