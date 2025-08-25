LKL sezono MVP tapęs gynėjas žais Turkijoje

Vilniaus „Wolves“ marškinėlius vilkėjęs A. Cowanas buvo pripažintas LKL reguliariojo sezono MVP.
Lietuvos pirmenybėse jis per 27 minutes vidutiniškai pelnydavo 16,4 taško (32 proc. tritaškių), atkovojo 1,8 kamuolio, atliko 5,9 rezultatyvaus perdavimo ir rinko 19,8 naudingumo balo.
Europos taurėje jis fiksavo 16,3 taško, 2,3 atkovoto kamuolio, 6 rezultatyvių perdavimų ir 19,5 naudingumo balo vidurkius per 31 minutę.
