Ar matote, kas šioje nuotraukoje ne taip? Pastebi akyliausi

Nors daugelis XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios fotografijų turi savotiškai bauginančią atmosferą, ši konkreti nuotrauka išsiskiria labiau neįprastu nerimą keliančiu dalyku.
Kadras buvo nufotografuotas 1900-aisiais Belfaste, linų fabrike. Visos nuotraukoje esančios moterys sudėjusios rankas... išskyrus vieną merginą kairėje pusėje. Ar pastebėjote antrąją eilę dešinėje stovinčią moterį? Jos petį liečia paslaptinga ranka. Bet kieno ji?
Kai ši nuotrauka buvo publikuota „Belfast Live“ portale kaip dalis istorinių Šiaurės Airijos įmonių darbuotojų galerijos, viena moteris komentaruose pasidalijo, kad tarp nuotraukoje užfiksuotų žmonių yra jos močiutė.
Ji taip pat pridūrė: „Ar kas nors pastebėjo keistą ranką ant moters dešiniojo peties?! Mano tėtis turi šią nuotrauką namuose – tai atrodo kaip vaiduoklis!“ Ir ne, ši nuotrauka nebuvo redaguota „Photoshop“ programa. Ji atkeliavo tiesiai iš nuotraukų agentūros ir išliko tokia pati, kokia buvo padaryta daugiau nei prieš šimtmetį.
