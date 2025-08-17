Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Ar matote, kas šioje nuotraukoje ne taip? Pastebi akyliausi

2025-08-17 12:10
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-17 12:10

Ši 1900 metais užfiksuota nuotrauka, kurioje yra įamžintos airių fabriko darbininkės, sukelė šiurpą daugybei žmonių internete. Pažvelkite į ją ir pabandykite pastebėti, kas atrodo neįprastai.

1900 metais užfiksuota nuotrauka

Ši 1900 metais užfiksuota nuotrauka, kurioje yra įamžintos airių fabriko darbininkės, sukelė šiurpą daugybei žmonių internete. Pažvelkite į ją ir pabandykite pastebėti, kas atrodo neįprastai.

4

Nors daugelis XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios fotografijų turi savotiškai bauginančią atmosferą, ši konkreti nuotrauka išsiskiria labiau neįprastu nerimą keliančiu dalyku.

Kadras buvo nufotografuotas 1900-aisiais Belfaste, linų fabrike. Visos nuotraukoje esančios moterys sudėjusios rankas... išskyrus vieną merginą kairėje pusėje. Ar pastebėjote antrąją eilę dešinėje stovinčią moterį? Jos petį liečia paslaptinga ranka. Bet kieno ji?

Kai ši nuotrauka buvo publikuota „Belfast Live“ portale kaip dalis istorinių Šiaurės Airijos įmonių darbuotojų galerijos, viena moteris komentaruose pasidalijo, kad tarp nuotraukoje užfiksuotų žmonių yra jos močiutė.

Ji taip pat pridūrė: „Ar kas nors pastebėjo keistą ranką ant moters dešiniojo peties?! Mano tėtis turi šią nuotrauką namuose – tai atrodo kaip vaiduoklis!“ Ir ne, ši nuotrauka nebuvo redaguota „Photoshop“ programa. Ji atkeliavo tiesiai iš nuotraukų agentūros ir išliko tokia pati, kokia buvo padaryta daugiau nei prieš šimtmetį.  

