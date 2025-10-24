Po koncerto Lietuvoje Justinas Timberlake`as pranešė apie klastingą ligą: paaiškėjo, kaip jaučiasi dabar

Po 13 metų santuokos garsioji pora, pasak artimųjų, išmoko sulėtinti tempą ir vertinti tai, kas svarbiausia – šeimą, sveikatą ir vienas kitą, rašoma hola.com.
Po įtemptų metų – dėmesys šeimai ir sveikatai
2025-ieji Justino Timberlake’o ir Jessicos Biel santykiams tapo išbandymų, bet ir stiprybės metais. Po dviejų metų trukusio pasaulinio turo „Forget Tomorrow World Tour“, kuriuo dainininkas pristatė savo albumą „Everything I Thought It Was“, pora nusprendė sustoti ir atsikvėpti.
Ilgas koncertinis maratonas išvargino visą šeimą, todėl dabar jie leidžia laiką ramiai – su sūnumis Silasu (10) ir Phineasu (5) Montanos ir Kolorado gamtos apsuptyje. „Jie susitelkė į šeimą“, – sakė šaltinis žurnalui PEOPLE. „Turas visiems buvo sunkus, o Jessica, kaip visada, buvo palaikymo ramstis Justinui.“
13-ąsias vestuvių metines jie atšventė kukliai – nedideliame, jaukiame draugų rate, toli nuo kamerų.
Atlikėjo kova su Laimo liga
Vasarą Timberlake’as atvirai prabilo apie savo sveikatos problemas – dainininkui diagnozuota Laimo liga, dažnai atsirandanti po erkės įkandimo. Ši liga gali sukelti stiprų nuovargį, sąnarių skausmus ir neurologinius sutrikimus, jei nėra gydoma.
„Tai be galo alinanti liga – tiek fiziškai, tiek psichologiškai“, – rašė jis „Instagram“. „Noriu būti atviresnis dėl savo sunkumų ir skatinti kitus jaustis mažiau vienišais.“
Diagnozė paaiškėjo po virtinės atidėtų koncertų dėl įvairių infekcijų ir traumų – nuo nugaros skausmų iki bronchito ir laringito.
Jessica Biel – jo emocinė atrama
Už kiekvienos atsigavimo istorijos slypi žmogus, kuris palaiko emociškai ir neapleidžia sunkiomis akimirkomis. Timberlake’ui tai – Jessica Biel. Artimi šaltiniai teigia, kad aktorė „pajuto, kad kažkas ne taip“ dar prieš diagnozę ir būtent ji paskatino vyrą atlikti reikiamus sveikatos tyrimus.
„Ji buvo neįtikėtinai palaikanti“, – sakė šis šaltinis. „Ji matė, kad Justinas nebėra savimi.“
Jessica socialiniuose tinkluose dažnai dalijasi mielais šeimos gyvenimo momentais – gėlėmis nuo sūnų, vasaros išvykomis ir akimirkomis, kupinomis meilės.
Trylika metų meilės, augimo ir dėkingumo
Per 13 santuokos metų pora išgyveno viską – raudonus kilimus, nesibaigiančias keliones, bemieges naktis su kūdikiais ir viešumą. Tačiau jų santykių pamatas liko tvirtas.
„Net kai gyvenimas suduoda smūgius, jie lieka labai įsipareigoję savo santuokai“, – teigė šaltinis. „Jie laimingi ir vieningi.“
Jų ryšys buvo akivaizdus ir per Timberlake’o koncertą Monrealyje, kai jis sustabdė pasirodymą, kad kreiptųsi į žmoną: „Būkite jai geri, Monrealio gyventojai, nes ji šįvakar dalijasi manimi su jumis visais“, – sakė dainininkas, uždėjęs ranką ant širdies. „Myliu tave, brangioji.“
Naujas gyvenimo ritmas
Šiandien Timberlake’as tęsia gydymą ir sveikimo procesą, o Biel derina motinystę su aktorės bei prodiuserės darbu.
Pora, pasak artimųjų, vėl atrado pusiausvyrą – lėtesnį, sąmoningesnį gyvenimo tempą, kurio centre yra tai, kas iš tiesų svarbu.
