TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Po koncerto Lietuvoje Justinas Timberlake`as pranešė apie klastingą ligą: paaiškėjo, kaip jaučiasi dabar

2025-10-24 15:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-24 15:25

Po sveikatos išbandymų, ilgo koncertinio turo ir gyvenimo chaoso Justinas Timberlake’as ir Jessica Biel vėl spindi ramybe.

Justin Timberlake ir Jessica Biel (nuotr. SCANPIX)

Po sveikatos išbandymų, ilgo koncertinio turo ir gyvenimo chaoso Justinas Timberlake'as ir Jessica Biel vėl spindi ramybe.

0

Po 13 metų santuokos garsioji pora, pasak artimųjų, išmoko sulėtinti tempą ir vertinti tai, kas svarbiausia – šeimą, sveikatą ir vienas kitą, rašoma hola.com.

Po įtemptų metų – dėmesys šeimai ir sveikatai

2025-ieji Justino Timberlake’o ir Jessicos Biel santykiams tapo išbandymų, bet ir stiprybės metais. Po dviejų metų trukusio pasaulinio turo „Forget Tomorrow World Tour“, kuriuo dainininkas pristatė savo albumą „Everything I Thought It Was“, pora nusprendė sustoti ir atsikvėpti.

Ilgas koncertinis maratonas išvargino visą šeimą, todėl dabar jie leidžia laiką ramiai – su sūnumis Silasu (10) ir Phineasu (5) Montanos ir Kolorado gamtos apsuptyje. „Jie susitelkė į šeimą“, – sakė šaltinis žurnalui PEOPLE. „Turas visiems buvo sunkus, o Jessica, kaip visada, buvo palaikymo ramstis Justinui.“

13-ąsias vestuvių metines jie atšventė kukliai – nedideliame, jaukiame draugų rate, toli nuo kamerų.

Atlikėjo kova su Laimo liga

Vasarą Timberlake’as atvirai prabilo apie savo sveikatos problemas – dainininkui diagnozuota Laimo liga, dažnai atsirandanti po erkės įkandimo. Ši liga gali sukelti stiprų nuovargį, sąnarių skausmus ir neurologinius sutrikimus, jei nėra gydoma.

„Tai be galo alinanti liga – tiek fiziškai, tiek psichologiškai“, – rašė jis „Instagram“. „Noriu būti atviresnis dėl savo sunkumų ir skatinti kitus jaustis mažiau vienišais.“

Diagnozė paaiškėjo po virtinės atidėtų koncertų dėl įvairių infekcijų ir traumų – nuo nugaros skausmų iki bronchito ir laringito.

Jessica Biel – jo emocinė atrama

Už kiekvienos atsigavimo istorijos slypi žmogus, kuris palaiko emociškai ir neapleidžia sunkiomis akimirkomis. Timberlake’ui tai – Jessica Biel. Artimi šaltiniai teigia, kad aktorė „pajuto, kad kažkas ne taip“ dar prieš diagnozę ir būtent ji paskatino vyrą atlikti reikiamus sveikatos tyrimus.

„Ji buvo neįtikėtinai palaikanti“, – sakė šis šaltinis. „Ji matė, kad Justinas nebėra savimi.“

Jessica socialiniuose tinkluose dažnai dalijasi mielais šeimos gyvenimo momentais – gėlėmis nuo sūnų, vasaros išvykomis ir akimirkomis, kupinomis meilės.

Trylika metų meilės, augimo ir dėkingumo

Per 13 santuokos metų pora išgyveno viską – raudonus kilimus, nesibaigiančias keliones, bemieges naktis su kūdikiais ir viešumą. Tačiau jų santykių pamatas liko tvirtas.

„Net kai gyvenimas suduoda smūgius, jie lieka labai įsipareigoję savo santuokai“, – teigė šaltinis. „Jie laimingi ir vieningi.“

Jų ryšys buvo akivaizdus ir per Timberlake’o koncertą Monrealyje, kai jis sustabdė pasirodymą, kad kreiptųsi į žmoną: „Būkite jai geri, Monrealio gyventojai, nes ji šįvakar dalijasi manimi su jumis visais“, – sakė dainininkas, uždėjęs ranką ant širdies. „Myliu tave, brangioji.“

Naujas gyvenimo ritmas

Šiandien Timberlake’as tęsia gydymą ir sveikimo procesą, o Biel derina motinystę su aktorės bei prodiuserės darbu.

Pora, pasak artimųjų, vėl atrado pusiausvyrą – lėtesnį, sąmoningesnį gyvenimo tempą, kurio centre yra tai, kas iš tiesų svarbu.

