Koncertai baigėsi net neprasidėję: garsus dainininkas pranešė liūdną žinią

Atlikėjas Stingas, kurio tikrasis vardas yra Gordonas Matthew Thomas Sumneris, turėjo pasirodyti Floridoje šį savaitgalį ir kitą savaitę, tačiau paskelbė, kad koncertai bus atidėti arba atšaukti. Lapkričio 8 d. pranešta, kad pasirodymas Floridoje bus atidėtas net iki 2026 m. gegužės 6 d. Tuo tarpu lapkričio 9 d. socialiniuose tinkluose paskelbta, kad pasirodymai Tampoje ir Džeksonvilio mieste pirmadienį ir antradienį atšaukti, rašo metro.co.uk.
Turi sveikatos bėdų
Oficialus pranešimas nurodė, kad dainininkas blogai jaučiasi: „Deja, Stingas šiuo metu blogai jaučiasi, o gydytojas patarė atidėti planuotus pasirodymus. Prašome sekti naujienas dėl naujų datų. Stingas labai laukia sugrįžimo į sceną, kai tik visiškai pasveiks. Jis atsiprašo už nepatogumus ir dėkoja už supratingumą.“
Gerbėjai greitai pasidalino palaikymo žinutėmis ir linkėjo greito pasveikimo bei išreiškė susirūpinimą dėl įtempto atlikėjo tvarkaraščio. Kai kurie komentavo, kad senesni atlikėjai turėtų planuoti daugiau laiko tarp pasirodymų, o kiti pabrėžė, jog atšaukti koncertai kelia nepatogumų gerbėjams, kurie jau buvo įsigiję bilietus.
Po lapkričio 8 d. pranešimo, kad vakare jis nepasirodys, kai kurie gerbėjai buvo nusivylę, nes jau buvo atvykę į vietą. Vieni komentavo, kad būtų buvę tinkama apie atšaukimą pranešti anksčiau, o ne tik valandą prieš koncertą, ir pageidavo galimybės susigrąžinti pinigus.
Anksčiau šiais metais Stingas taip pat buvo priverstas atšaukti pasirodymus dėl pavojingų oro sąlygų, kai lauko koncertas Šiaurės Italijoje buvo atšauktas dėl saugumo rizikos gerbėjams, atlikėjams ir komandai.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!