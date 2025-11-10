 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Koncertai baigėsi net neprasidėję: garsus dainininkas pranešė liūdną žinią

2025-11-10 12:25
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-10 12:25

Legendinio dainininko Stingo (74 m.) gerbėjus pasiekė liūdna žinia – jis buvo priverstas atšaukti keletą savo pasirodymų dėl sveikatos problemų. Tai sukėlė žmonių susirūpinimą ir palaikymą visame pasaulyje.

Koncertas (nuotr. 123rf.com)
19

0

Atlikėjas Stingas, kurio tikrasis vardas yra Gordonas Matthew Thomas Sumneris, turėjo pasirodyti Floridoje šį savaitgalį ir kitą savaitę, tačiau paskelbė, kad koncertai bus atidėti arba atšaukti. Lapkričio 8 d. pranešta, kad pasirodymas Floridoje bus atidėtas net iki 2026 m. gegužės 6 d. Tuo tarpu lapkričio 9 d. socialiniuose tinkluose paskelbta, kad pasirodymai Tampoje ir Džeksonvilio mieste pirmadienį ir antradienį atšaukti, rašo metro.co.uk. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Stingo koncertas Kaune (nuotr. Luko Grušecko ir Evelinos Sabaliauskaitės)
(19 nuotr.)
(19 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Stingo koncertas Kaune (nuotr. Luko Grušecko ir Evelinos Sabaliauskaitės)

Turi sveikatos bėdų

Oficialus pranešimas nurodė, kad dainininkas blogai jaučiasi: „Deja, Stingas šiuo metu blogai jaučiasi, o gydytojas patarė atidėti planuotus pasirodymus. Prašome sekti naujienas dėl naujų datų. Stingas labai laukia sugrįžimo į sceną, kai tik visiškai pasveiks. Jis atsiprašo už nepatogumus ir dėkoja už supratingumą.“

Gerbėjai greitai pasidalino palaikymo žinutėmis ir linkėjo greito pasveikimo bei išreiškė susirūpinimą dėl įtempto atlikėjo tvarkaraščio. Kai kurie komentavo, kad senesni atlikėjai turėtų planuoti daugiau laiko tarp pasirodymų, o kiti pabrėžė, jog atšaukti koncertai kelia nepatogumų gerbėjams, kurie jau buvo įsigiję bilietus. 

Po lapkričio 8 d. pranešimo, kad vakare jis nepasirodys, kai kurie gerbėjai buvo nusivylę, nes jau buvo atvykę į vietą. Vieni komentavo, kad būtų buvę tinkama apie atšaukimą pranešti anksčiau, o ne tik valandą prieš koncertą, ir pageidavo galimybės susigrąžinti pinigus.

Anksčiau šiais metais Stingas taip pat buvo priverstas atšaukti pasirodymus dėl pavojingų oro sąlygų, kai lauko koncertas Šiaurės Italijoje buvo atšauktas dėl saugumo rizikos gerbėjams, atlikėjams ir komandai.

