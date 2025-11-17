Išpuolio Merkinėje atomazga: siūloma įkalinti vyrus, išniekinusius Ramanausko-Vanago paminklą

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
Partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago paminklo išniekinimo Merkinėje byla – jau finišo tiesiojoje. Teisme skamba baigiamosios kalbos – trys kaltinamieji savo pozicijų nekeičia, kaltės nepripažįsta. O ir iš trijulės kalba ir vis šypsosi tik vienas, pasakoja, kad į Merkinę vykęs įamžinti lankytinų vietų, o esą ne vandalizmo aktų rengti.
„Ne, nepripažįstu“, – šypsosi teisiamasis Konstantinas Venkovas.
Prokuroras siūlo keliems metams visus siųsti už grotų.
„Kaltinamajam Silinui – galutinę 3 metų 6 mėnesių, Venkovui – 3 metų ir Patrakovui – 4 metų laisvės atėmimo bausmes“, – vardijo prokuroras Egidijus Palaima.
Tik štai, ar išgirdus, kokios bausmės gresia šypsena nuo teisiamojo veido nedingo – nesužinosime. Byla nagrinėjama neviešuose posėdžiuose. Tad ir bylos detalių nedaug.
„Asmenys, kurie nepripažįsta kaltės, be abejo, jie stebisi bausme“, – sakė prokuroras.
„Viskas priklauso nuo teisėjo. – O jūs ko tikitės? – Išteisinimo“, – tikino teisiamasis K. Venkovas.
Vienintelis N. Silinas iki šiol yra pripažinęs dalį faktinių aplinkybių. Kaltinamųjų gynėjai taip pat nedaugiažodžiauja.
„Posėdžiai nevieši, tam tikra bylos dalis sudaro valstybės paslaptį, todėl komentarų nebus. Juolab, kad ginamasis nenori, kad būtų išviešinta pozicija. Tam tikras aplinkybes jis pripažįsta, tam tikrų ne“, – komentavo N. Silino advokatė Eglė Šovienė.
„Jis nepripažįsta savo kaltės, argumentai bus išdėstyti baigiamojoje kalboje. – Nepasikeitė niekas? – Ne, nieko, išnagrinėjome bylą, atėjo įsitikinimas, kad jis iš tikrųjų nekaltas“, – tvirtino K. Venkovo advokatas Girdutis Vainius.
Veikė specialiųjų tarnybų užsakymu
Šie visi trys Rusijos pilietybę, o du dar ir Estijos pilietybę turintys teisiamieji sako anksčiau nebuvo pažįstami, neva susipažino tik kai po sulaikymo atsidūrė įkalinimo įstaigoje.
„Ne mano draugai. – O jūs nepažįstami? – Mes buvome nepažįstami iki tol, kol mūsų kartu nepasodino“, – komentavo K. Venkovas.
Teisėsaugos duomenimis, trijulė veikė Rusijos specialiųjų tarnybų užsakymu. Jiems pateikti rimti kaltinimai.
„Padėjimas veikti kitai valstybei prieš Lietuvą, svetimo turto sugadinimas, sunaikinimas ir viešosios pagerbimo vietos išniekinimas“, – vardijo prokuroras.
Išpuolį 2024-ųjų sausio 29-osios paryčiais užfiksavo Merkinės muziejaus vaizdo stebėjimo kameros. Besislepiantis po kauke nusikaltėlis prisiartina prie Ramanausko-Vanago paminklo, apipila jį raudonais dažais ir nupiešia svastiką.
Beje, išpuolių ten buvę ne vienas, dar vienas įvykdytas 2023-ųjų gegužės 9-osios išvakarėse. Nuosprendį šiems trims galimiems Kremliaus pakalikams Kauno apygardos teismas skelbs Kūčių išvakarėse.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.