Vytaras Radzevičius keičia skrybėlę į baltą šalmą: „Čia – elitinis sluoksnis“

Fermos šeimininkas juokaus, kad šis laidos epizodas bus naudingas kiekvienam, kas bent kartą bandė auginti vynuoges ar statyti atramas iš armatūros.
Vytaras virins metalo konstrukcijas, formuos pergolės karkasą ir prisimins neseniai išmoktą suvirinimo pamoką. Jo tikslas – sukurti tvirtą atramą, kuri ne tik atliktų funkciją, bet ir papuoštų sodybos aplinką. Na, o kaip jam seksis susidoroti su šiuo techniniu iššūkiu, pamatysite jau šio sekmadienio laidoje.
O po darbų sodyboje Vytaras išvyks į Merkinę, kur jo lauks pažintis su išskirtiniu objektu – vienu iš garsiausių miestelio pastatų, Vazos namu.
Šis pastatas šiuo metu restauruojamas, todėl, norint apžiūrėti jo vidų, prireiks apsauginių priemonių. „Šiandien pakeičiau savo skrybėlę į baltą statybų vykdytojo šalmą. Kiek žinau, baltus šalmus dėvi elitinis statybininkų sluoksnis“, – linksmai pasakos Vytaras.
Kartu su Merkinės muziejaus vadovu jis apžiūrės dar tvarkomus namo griuvėsius. Pasak istorinių šaltinių, būtent čia mirė vienas iš reikšmingiausių Abiejų Tautų Respublikos valdovų – Vladislovas Vaza.
„Čia baigiasi viena epocha – valdovo mirtis 1648 metais. Tai – vieta, kur mirė vienas iš geriausių valdovų, apie kurį Lietuvoje beveik niekas nieko nežino“, – pasakos muziejaus vadovas.
Vytaras sužinos, kad būtent šiame name valdovas praleido nemažai laiko. O taip pat čia buvo apsistojusi ir viena iš jo mylimųjų. Kartu su Vytaru jie apeis patalpas, aptars būsimą pastato atgaivinimą ir pasidalins mintimis apie tai, kaip istorinės vietos gali būti atnaujinamos.
Laida „Vytaro ferma“ – sekmadieniais, 17.30 val. per TV3!
