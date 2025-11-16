Vytaras Radzevičius atskleidė močiutės receptą – nepatikėsite, ką dėjo į alų

V. Radzevičius padėjo ruošti salyklą V. Motuzui – šie malė degintus miežius. Anot V. Radzevičiaus, aludarį jis aplankė ne be priežasties, o dėl V. Motuzo meilės senovinei aludarystei.
„Čia yra namų apyvokos darbas – gyvenant tokioje vietoje, kur vis dar gyva aludarystės tradicija, alaus reikia pasidaryti. Tai tas pats, kaip prisiskaldyti malkų“, – kalbėjo V. Motuzas.
V. Radzevičius dalijosi, kuo keptinis alus jam ypatingas. Anot laidos vedėjo, šį alų jam ruošdavo močiutė – ji maišydavo jį su grietine.
„Mano močiutė iš Kupiškio, tad iš vaikystės gerai pamenu, kaip per vasaros atostogas ji priversdavo pusryčiams užmaišyti pusę stiklinės alaus su grietine“, – dalijosi V. Radzevičius.
„Turbūt močiutė jautė, kad reikia vitaminų – to, kas tave pakeltų aukštyn“, – juokavo V. Motuzas.
Laida „Vytaro ferma“ – sekmadieniais, 17.30 val. per TV3!
VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE:
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!