TV3 naujienos > Žmonės > TV

Vytaras Radzevičius atskleidė močiutės receptą – nepatikėsite, ką dėjo į alų

2025-11-16 10:30
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-16 10:30

TV3 laidoje „Vytaro ferma“ Vytaras Radzevičius svečiavosi Dzūkijoje pas aludarį Vykintą Motuzą, kuris parodė, kaip ruošiamas keptinis alus. Laidos vedėjas atskleidė, kaip šį alų ruošdavo jo močiutė – ingredientas, kurį ji naudodavo, nustebins.

3

V. Radzevičius padėjo ruošti salyklą V. Motuzui – šie malė degintus miežius. Anot V. Radzevičiaus, aludarį jis aplankė ne be priežasties, o dėl V. Motuzo meilės senovinei aludarystei.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Čia yra namų apyvokos darbas – gyvenant tokioje vietoje, kur vis dar gyva aludarystės tradicija, alaus reikia pasidaryti. Tai tas pats, kaip prisiskaldyti malkų“, – kalbėjo V. Motuzas.

V. Radzevičius dalijosi, kuo keptinis alus jam ypatingas. Anot laidos vedėjo, šį alų jam ruošdavo močiutė – ji maišydavo jį su grietine.

„Mano močiutė iš Kupiškio, tad iš vaikystės gerai pamenu, kaip per vasaros atostogas ji priversdavo pusryčiams užmaišyti pusę stiklinės alaus su grietine“, – dalijosi V. Radzevičius.

„Turbūt močiutė jautė, kad reikia vitaminų – to, kas tave pakeltų aukštyn“, – juokavo V. Motuzas.

Laida „Vytaro ferma“ – sekmadieniais, 17.30 val. per TV3!

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE:

