Vytaras Radzevičius pradeda naują etapą

Vytaras pasitiks žiūrovus su jam būdinga šypsena – net ir dirdamas rimtus darbus, jis visa tai gebės paversti į žaismingą patirtį. Anot fermos šeimininko, vienas maloniausių momentų statybose – matyti, kaip po truputį mažėja statybinių medžiagų krūvos.
Pradeda naują etapą
Šįkart jis su žiūrovais pasidalins ir būsimo namo vizija – parodys, kur stovės baldai, kaip bus išdėliotos erdvės ir kaip jis įsivaizduoja jaukų šeimos kampą.
Kartu su žmona Laisve, Vytaras imsis ir smagiausios statybų dalies – interjero kūrimo. Kaip ir daugelyje šeimų, čia netrūks diskusijų ir bandymų suderinti skirtingus skonius.
Visgi, Vytaras pripažins, kad statybos jam tampa ne tik fiziniu darbu, bet ir savotiška meditacija. „Žingsnis po žingsnio ir, kaip sakoma, jau Kalėdoms bus galima įsikelti... tik nežinau, kurioms“, – juokaus jis.
Vytaras pademonstruos, kad net mažiausios smulkmenos gali įgauti naują prasmę. Jis papasakos, kodėl jau seniai neišmeta vyno kamščių. Vietoje to, jis juos kaupia ąsotyje ir pritaiko buityje. Iš jų gimsta originalūs, praktiški daiktai. Vienas iš tokių – padėkliukas, skirtas karštiems puodams ar keptuvėms.
„Tai – labai nervus raminantis darbas. Nieko sunkaus daryti nereikia – tai reikalauja tik truputį ramybės ir laiko“, – šypsosis jis.
Vis dėlto šioje laidoje netrūks ir naujų iššūkių, nes Vytaras nuspręs išbandyti visiškai naują sritį – suvirinimo darbus.
„Mokytis – niekada nevėlu, o šiandien aš pasimokysiu, kaip reikia virinti... Tik kol kas man dar kažkaip nesivirina, kaip turėtų virintis“, – juokaus jis.
O kaip jam seksis, pamatysite jau šio sekmadienio laidoje.
Laida „Vytaro ferma“ – sekmadieniais, 17.30 val. per TV3!
