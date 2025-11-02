 
Kalendorius
Lapkričio 2 d., sekmadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > TV

Vytaras Radzevičius pradeda naują etapą

2025-11-02 09:13 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-02 09:13

Kiek darbų reikia, kad gyvenimas kaime netaptų nuobodus? Vytaras Radzevičius, regis, žino atsakymą. Šį sekmadienį TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „Vytaro ferma“ jis pradės naują etapą – metas kurti interjerą!

Laidos „Vytaro ferma“ akimirkos
7

Kiek darbų reikia, kad gyvenimas kaime netaptų nuobodus? Vytaras Radzevičius, regis, žino atsakymą. Šį sekmadienį TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „Vytaro ferma“ jis pradės naują etapą – metas kurti interjerą!

REKLAMA
5

Vytaras pasitiks žiūrovus su jam būdinga šypsena – net ir dirdamas rimtus darbus, jis visa tai gebės paversti į žaismingą patirtį. Anot fermos šeimininko, vienas maloniausių momentų statybose – matyti, kaip po truputį mažėja statybinių medžiagų krūvos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Laidos „Vytaro ferma“ akimirkos
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Laidos „Vytaro ferma“ akimirkos

Pradeda naują etapą

Šįkart jis su žiūrovais pasidalins ir būsimo namo vizija – parodys, kur stovės baldai, kaip bus išdėliotos erdvės ir kaip jis įsivaizduoja jaukų šeimos kampą.

REKLAMA
REKLAMA

Kartu su žmona Laisve, Vytaras imsis ir smagiausios statybų dalies – interjero kūrimo. Kaip ir daugelyje šeimų, čia netrūks diskusijų ir bandymų suderinti skirtingus skonius.

REKLAMA

Visgi, Vytaras pripažins, kad statybos jam tampa ne tik fiziniu darbu, bet ir savotiška meditacija. „Žingsnis po žingsnio ir, kaip sakoma, jau Kalėdoms bus galima įsikelti... tik nežinau, kurioms“, – juokaus jis.

Vytaras pademonstruos, kad net mažiausios smulkmenos gali įgauti naują prasmę. Jis papasakos, kodėl jau seniai neišmeta vyno kamščių. Vietoje to, jis juos kaupia ąsotyje ir pritaiko buityje. Iš jų gimsta originalūs, praktiški daiktai. Vienas iš tokių – padėkliukas, skirtas karštiems puodams ar keptuvėms.

REKLAMA
REKLAMA

„Tai – labai nervus raminantis darbas. Nieko sunkaus daryti nereikia – tai reikalauja tik truputį ramybės ir laiko“, – šypsosis jis.

Vis dėlto šioje laidoje netrūks ir naujų iššūkių, nes Vytaras nuspręs išbandyti visiškai naują sritį – suvirinimo darbus.

„Mokytis – niekada nevėlu, o šiandien aš pasimokysiu, kaip reikia virinti... Tik kol kas man dar kažkaip nesivirina, kaip turėtų virintis“, – juokaus jis.

O kaip jam seksis, pamatysite jau šio sekmadienio laidoje.

Laida „Vytaro ferma“ – sekmadieniais, 17.30 val. per TV3!

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Laidoje
Laidoje
2025-11-02 09:27
Vien reklama-atgrasi laida
Atsakyti
laikas
laikas
2025-11-02 09:47
nustot kist visokias nesamones kurios visiskai nera idomios o paciam laikas tapt zmogumi sedet ant peciaus ir dziaugtis gyvenimu
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (5)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų