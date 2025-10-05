Vytaras Radzevičius išbandys tūkstantmečius menantį vandens transportą: „Apsiversiu ar neapsiversiu?“

Kaip ir kiekviename ūkyje, darbai niekada nesibaigia – vos atrodo, kad pavyko užbaigti vieną užduotį, tuoj atsiranda kita. Šį kartą Vytaras nė nespės susigaudyti, kaip taps atitrauktas nuo rimtų užsiėmimų.
Fermoje gyvenimas nesustoja
„Kažko ji vėl iš manęs nori, atitraukė mane nuo rimtų darbų. Kas čia dabar bus?“ – šypsosis jis, iš anksto nujausdamas, kad žmonos Laisvės užduotis privers palikti įprastus darbus nuošalyje.
Vis dėlto fermoje gyvenimas nesustoja – kiekviena nauja diena atneša vis kitokį iššūkį. Ir nors Vytaras kartais suabejoja, kodėl jam tenka tiek daug užduočių, būtent tokie nuotykiai ir praturtina jo kasdienybę. Na, o kokį darbą Laisvė patikės šįkart, sužinosite šio sekmadienio laidoje.
Tiesa, po darbų Vytaras rinksis ne poilsį, o naują kelionę. Žinomas vyras vyks susitikti su žmogumi, kuris išmano Dzūkijos krašto istoriją ir saugo senąsias tradicijas. „Važiuosiu pas vieną žmogų, kuris žino, kaip dzūkai anksčiau keliaudavo vandeniu, kaip gamindavo plaukimo priemones, o dabar tas žmogus jas net ir atkūrinėja. Kalbu apie luotus, kuriais anksčiau ežeruose ir upėse plaukiodavo dzūkai“, – pasakos Vytaras.
Luotas – ypatinga transporto priemonė, skaičiuojanti jau tūkstantmečius. Tai iš vientiso medžio kamieno išskobtas laivelis, kurio pėdsakai Europoje aptinkami dar nuo mezolito laikų. Seniausias iki šiol rastas Nyderlanduose, o mūsų krašte luotai ilgą laiką buvo neatsiejama kasdienybės dalis, ypač ten, kur gyvenimas sukosi prie upių ir ežerų.
Išbandymas
Vis dėlto didžiausias išbandymas Vytaro lauks, kai reikės ne tik pažiūrėti, bet ir pačiam įlipti į luotą. Mat tokie laiveliai nėra skirti išlaikyti didesnį nei 150 kilogramų svorį – jei apkrautum gale tiek arba daugiau, luotas gali pradėti smarkiai siūbuoti, o netikslus judesys greitai gali baigtis apsivertimu.
Todėl V. Radzevičius atvirai kalbės apie savo nerimą. „Šį rytą svėriausi, tik mano žmonai nesakykit, nes pas mus lažybos vis dar tęsiasi – tai 112 kilogramų sveriu“, – juokaus jis, suprasdamas, kad kiekvienas papildomas kilogramas gali sukelti tikrą spektaklį.
Kai ateis metas atsargiai įlipti į siaurą luotą, Vytaras neslėps dvejonių. Jis svarstys, ar tilps atsisėsti, ar laivelis ištvers tokį svorį. O mintis apie galimą apsivertimą lydės visą laiką: „Visą laiką kirbėjo galvoje mintis – apsiversiu ar neapsiversiu.“ Kaip jam seksis įveikti šį iššūkį, ar jam pavyks išsilaikyti luote ir kokių dar nuotykių laukia kelionėje, paaiškės jau šio sekmadienio laidoje.
Laida „Vytaro ferma“ – sekmadieniais, 17.30 val. per TV3!
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!