TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Ukrainos karius fronto sąlygomis maitinęs Vytaras Radzevičius: „Per dieną čia pamaitina porą tūkstančių karių“

2025-10-25 10:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-25 10:45

TV3 laida „Vytaro ferma“ leis nusikelti į Ukrainos rytus, kur šių metų gegužę lankėsi laidos vedėjas, keliautojas Vytaras Radzevičius. Per savo gimtadienį žinomas žurnalistas užsibrėžė tikslą Ukrainos kariams nuvežti ir padovanoti jiems taip reikalingą visureigį, o taip pat jis pavojingos išvykos metu gamino maistą prieš Rusiją kariaujantiems ukrainiečių kariams.

0

Po apsilankymo poligone, kur iš arti stebėjo Ukrainos karių pratybas, V. Radzevičius nuvyko į maitinimo įstaigą, savanorių valgyklą, kurioje kasdien pavalgydinama apie 2000 ukrainiečių karių.

Virė čili troškinį

Čia jis visai netoli fronto linijos virė savo mėgiamą ir greitai pagaminamą čili troškini bei bendravo su maitinimo įstaigos vadove. 

„Čia dirba moterys savanorės, keliomis pamainomis „non-stop“ (liet. be pertraukos) ir tiesiog kada besustotum – dieną ar naktį – ten visada kariai gauna pavalgyti ir ta vieta iš tiesų unikali“, – stebėjosi V. Radzevičius.

Valgyklos vadovė Nataša prieš karą turėjo dvi savo kavines. 

„Prieš karą su dar vienu žmogumi turėjau verslą, kavinę. Čia kariai atvažiuoja su termosais: pavalgo patys ir dar draugams maisto nuveža“, – pasakojo ukrainietė Nataša.

V. Radzevičius norėjo nuo moterų nuimti krūvį ir netrukus įtikino jas, kad leistų pašeimininkauti virtuvėje. Mėsą troškiniui pirko Ukrainoje, o visus kitus produktus atsivežė iš Lietuvos.

„Tokios sąlygos gan sudėtingos, nes visas gaminimo procesas čia vyksta kaip fronto sąlygomis, nes vandens irgi nėra ir kaip tokio vandentiekio. Dabar yra pripilta statinė vandens, iš jos pasisemsiu kibirą ir užpilsiu į čili troškinį“, – gamybos procesu dalinosi jis.

Laida „Vytaro ferma“ – sekmadieniais, 17.30 val. per TV3!

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE:

