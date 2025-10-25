Ukrainos karius fronto sąlygomis maitinęs Vytaras Radzevičius: „Per dieną čia pamaitina porą tūkstančių karių“

Po apsilankymo poligone, kur iš arti stebėjo Ukrainos karių pratybas, V. Radzevičius nuvyko į maitinimo įstaigą, savanorių valgyklą, kurioje kasdien pavalgydinama apie 2000 ukrainiečių karių.
Virė čili troškinį
Čia jis visai netoli fronto linijos virė savo mėgiamą ir greitai pagaminamą čili troškini bei bendravo su maitinimo įstaigos vadove.
„Čia dirba moterys savanorės, keliomis pamainomis „non-stop“ (liet. be pertraukos) ir tiesiog kada besustotum – dieną ar naktį – ten visada kariai gauna pavalgyti ir ta vieta iš tiesų unikali“, – stebėjosi V. Radzevičius.
Valgyklos vadovė Nataša prieš karą turėjo dvi savo kavines.
„Prieš karą su dar vienu žmogumi turėjau verslą, kavinę. Čia kariai atvažiuoja su termosais: pavalgo patys ir dar draugams maisto nuveža“, – pasakojo ukrainietė Nataša.
V. Radzevičius norėjo nuo moterų nuimti krūvį ir netrukus įtikino jas, kad leistų pašeimininkauti virtuvėje. Mėsą troškiniui pirko Ukrainoje, o visus kitus produktus atsivežė iš Lietuvos.
„Tokios sąlygos gan sudėtingos, nes visas gaminimo procesas čia vyksta kaip fronto sąlygomis, nes vandens irgi nėra ir kaip tokio vandentiekio. Dabar yra pripilta statinė vandens, iš jos pasisemsiu kibirą ir užpilsiu į čili troškinį“, – gamybos procesu dalinosi jis.
