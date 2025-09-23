Kalendorius
Rugsėjo 23 d., antradienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Masiškai plinta Vytaro Radzevičiaus vaizdo įrašas: atsisveikinant su žmona – netikėta frazė

2025-09-23 11:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-23 11:55

TV3 laidoje „Vytaro ferma“ užfiksuota ypatinga akimirka – Vytaras Radzevičius su žmona Laisve atsisveikina prieš prasidedant naujai dienai sodyboje.

TV3 laidoje „Vytaro ferma“ užfiksuota ypatinga akimirka – Vytaras Radzevičius su žmona Laisve atsisveikina prieš prasidedant naujai dienai sodyboje.

REKLAMA
0

Pokalbis prasideda paprastu atsisveikinimu.

Vytaras Radzevičius
(4 nuotr.)
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vytaras Radzevičius

Paviešinta atsisveikinimo akimirka

„Ate“, – sakė moteris, o Vytaras atsako linkėdama saugiai važiuoti.

Netrukus moteris prisiminė, kad reikia pasiimti vandens.

Vytaras pastebi, kad dabar reikia dar kirsti lažybas.

„Dabar, kai jau atneš vandenį – išvažiuos, ar ne? Štai kur klausimas“, – svarsto jis, juokaudamas dėl susiklosčiusios situacijos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Atsisveikinimas baigiasi trumpu „Atia“, o Vytaras su šypsena prisipažįsta, kad prasideda išdidi vienatvė sodyboje, kur jo laukia daug įvairių darbų.

REKLAMA
REKLAMA

„Pradėsim gyventi“, – reziumuoja jis, žvelgdamas į artėjančią dieną su naujais iššūkiais.

REKLAMA

Visą pokalbį stebėkite straipsnio viršuje.

Naujajame TV3 sezone laidos „Vytaro ferma“ herojai – Radzevičių šeima – grįžta į TV ekranus. Miestiečiai ir toliau stengsis atrasti savo vietą kaime ir įsilieti į vietos bendruomenės gyvenimą, todėl laidose netrūks nei komiškų situacijų, nei saviironijos.

Žiūrovai ras naudingų patarimų, informacijos apie paveldą, amatus, tradicijas, daržininkystę, sodininkystę bei smulkų gyvulių ūkį. Laidoje netrūks ir gastronomijos, bet svarbiausia – patarimų tiems, kurie nori rinktis panašų gyvenimo būdą.

Laida „Vytaro ferma“ – sekmadieniais, 17.30 val. per TV3!

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų