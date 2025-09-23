Masiškai plinta Vytaro Radzevičiaus vaizdo įrašas: atsisveikinant su žmona – netikėta frazė

Pokalbis prasideda paprastu atsisveikinimu.
Paviešinta atsisveikinimo akimirka
„Ate“, – sakė moteris, o Vytaras atsako linkėdama saugiai važiuoti.
Netrukus moteris prisiminė, kad reikia pasiimti vandens.
Vytaras pastebi, kad dabar reikia dar kirsti lažybas.
„Dabar, kai jau atneš vandenį – išvažiuos, ar ne? Štai kur klausimas“, – svarsto jis, juokaudamas dėl susiklosčiusios situacijos.
Atsisveikinimas baigiasi trumpu „Atia“, o Vytaras su šypsena prisipažįsta, kad prasideda išdidi vienatvė sodyboje, kur jo laukia daug įvairių darbų.
„Pradėsim gyventi“, – reziumuoja jis, žvelgdamas į artėjančią dieną su naujais iššūkiais.
Visą pokalbį stebėkite straipsnio viršuje.
Naujajame TV3 sezone laidos „Vytaro ferma“ herojai – Radzevičių šeima – grįžta į TV ekranus. Miestiečiai ir toliau stengsis atrasti savo vietą kaime ir įsilieti į vietos bendruomenės gyvenimą, todėl laidose netrūks nei komiškų situacijų, nei saviironijos.
Žiūrovai ras naudingų patarimų, informacijos apie paveldą, amatus, tradicijas, daržininkystę, sodininkystę bei smulkų gyvulių ūkį. Laidoje netrūks ir gastronomijos, bet svarbiausia – patarimų tiems, kurie nori rinktis panašų gyvenimo būdą.
Laida „Vytaro ferma“ – sekmadieniais, 17.30 val. per TV3!
