Vytaras Radzevičius – apie nesibaigiančius iššūkius fermoje: „Yra dar sudėtingiau nei galvojau“

Viena svarbiausių Vytaro Radzevičiaus dienos užduočių bus milžiniškų akmenų pervežimas į Merkinės fabriką. Šie rieduliai taps svarbiu teritorijos akcentu, tačiau jų perkėlimas pareikalaus išties nemažai pastangų. Tai nebus lengva: žmogus jų nepakels, neįveši jų ir su karučiu.
Vytaras neslėps besijausdamas taip, lyg prieš sporto rungtynes – kupinas jaudulio ir azarto. „Bus labai sudėtinga logistinė operacija... Jaudinuosi, nes visada atsiranda techninių iššūkių. Bus įdomu“, – pasakos jis.
Nors planai atrodys aiškūs, realybė, kaip dažnai nutinka, pateiks netikėtų siurprizų. Jau netrukus Vytarui teks pripažinti, kad darbai pasirodė kur kas sunkesni, nei tikėtasi: „Galvojau, kad bus sudėtinga, bet gavosi dar sudėtingiau“.
O kaip seksis pergabenti akmenis ir su kokiais iššūkiais Vytaras dar susidurs, pamatysite jau šio sekmadienio laidoje.
Neapsiribos vien darbais kaime
Be to, Vytaras neapsiribos tik darbais savo kieme. Šįkart jis užsuks į kaimyninį Milioniškių kaimą, kur aplankys bičiulį Vakarį. Mažame, bet ypatingą aurą turinčiame muziejuje, žiūrovai išvys ne tik išsaugotus senovinius eksponatus, bet ir žmones, kurie su meile rūpinasi savo krašto istorija.
„Čia yra labai gera emocija, labai gera aura. Ypatingai džiugina ne tiek muziejaus eksponatai, kiek žmonės, kurie tai daro“, – sakys Vytaras, pabrėždamas bendruomenės svarbą.
Muziejus taps ir netikėtu kelionės į praeitį tiltu. Vytaras čia atras daiktų, kurie primins vaikystės dienas, tėvų ir močiutės namus bei kasdienybę. Bus galima pamatyti, kaip anksčiau buvo naudojami įvairūs buities rakandai, kokie buvo namų apyvokos įrankiai, o taip pat – kokią svarbą turėjo paprasti daiktai kasdieniame gyvenime.
Ši diena bus neįprasta ir dėl asmeninių aplinkybių. Dalį šeimos Vytaras išlydės atostogauti prie jūros. Išvykimas bus kruopštus ir ilgai trunkantis procesas, kuris leis Vytarui įvertinti visus smulkius paruošiamuosius darbus – nuo lagaminų pakrovimo iki paskutinių patikrų, ar niekas nepamiršta. „Nežinau, turbūt daugeliui šeimų taip būna, bet išvažiavimo procesas prasidėjo prieš 5 valandas“, – su šypsena sakys jis.
Ant jo pečių liks atsakomybė už sodybą, tačiau kartu tai suteiks progą pasimėgauti kitokia patirtimi: „Na ką, prasidės išdidi vienatvė sodyboje – pradėsiu gyventi“.
Laida „Vytaro ferma“ – sekmadieniais, 17.30 val. per TV3!
