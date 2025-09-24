Sulčių receptas pagal Vytarą Radzevičių: pasigaminus šią „vitaminų bomba“ kūnas padėkos

Dar dažniau pradėti rytais spaustis sultis jį pastūmėjo neseniai įsigyta pusiau profesionali lėto spaudimo sulčiaspaudė.
Žinomas žurnalistas taip pat iš lėto parodė, kaip ji veikia ir kokie didžiausi tokios sulčiaspaudės privalumai.
„Yra vienas puikus būdas, jeigu turite daug obuolių, morkų, uogų ir visokių gėrybių, tai rytais išsispausti sulčių, išgerti vitaminų bombą ir puikiai jaustis, – apšvietė žinomas žurnalistas. – Sulčiaspaudė tyli, viską paskirsto: į vieną indą krenta kas lieka iš morkos, į kitą visada bėga sultys.“
Jis taip pat įvertino sulčiaspaudės funkcionalumą ir patogumą, nes norint išspausti obuolį jo nereikia pjaustyti į mažesnes dalis.
„Įmeti ir pamiršai, kažkokią tai loteriją primena. Atkreipkite dėmesį, kaip ji tyliai dirba. Daug ką galima spausti su ja, pavyzdžiui, net pasigaminti riešutų pieną. Riešutus reiktų išmirkyti kelias valandas ir po to gerai nuplovus sumesti čia ir vėl turėsite riešutų sulčių“, – stebėjosi jis.
Kuo gerai, kad ji yra lėtaeigė?
„Ji spaudžia išlaikydama visus vitaminus ir skonį. Vos 33 apsisukimai per minutę ir tiek užtenka, kad jūsų sultys išsaugotų tai, ką naudingiausio duoda gamta.“
Pasidalino mitu apie morkų naudą akims
Žurnalistas taip pat papasakojo įdomią istoriją apie daugelio lietuvių mėgstamas daržoves – morkas. Daugelis nuo senų senovės įsitikinę, kad akių sveikatai morkos turi didžiausią naudą, bet ne tik šioje daržovėje yra mūsų regėjimą saugančių medžiagų.
„Žinote iš kur atsirado pusiau mitas, kad morkos labai gerina regėjimą? Buvo paleistas toks propagandinis mitas į žiniasklaidą, kad britų lakūnai valgo labai daug morkų ir dėl to jų labai geras regėjimas ir dėl to jie taip puikiai numuša vokiečių lėktuvus“, – pasakojo jis.
