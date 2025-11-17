Klaipėdos ligoninėje – vaiko teisių gynėjai: į pavojų naujagimiui reagavo nedelsdami

Socialiniuose tinkluose išplito vaizdo įrašas, kur Klaipėdos ligoninėje vaiko teisių atstovai iš mamos paima neseniai gimusį naujagimį.
Vaizdo įraše matyti, kad prireikė ir policijos pareigūnų pagalbos.
Situacija išskirtinė
Kaip naujienų portalui tv3.lt komentavo Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Gintarė Noliūtė, paimtas kūdikis yra itin jauno amžiaus.
„Situacija išties yra jautri ir išskirtinė. Kūdikis, kuriam reikia užtikrinti saugumą yra itin jauno amžiaus, tad labai svarbu, kad juo būtų tinkamai pasirūpinta, atliepti jo fiziniai ir emociniai poreikiai.
Vaiko teisių gynėjų tikslas, kad ne tik, kad visais vaiko poreikiais būtų tinkamai pasirūpinta, bet ir kad jis galėtų augti su savo tėvais. Sprendimas dėl vaiko perkėlimo iš šeimos į saugią aplinką gali būti priimamas tik tais atvejais, kai visiškai nėra kitų galimybių jį apsaugoti arba tėvai nesutinka su kitais siūlomais sprendimais“, – nurodė G. Noliūtė.
Pasak jos, sprendimas perkelti vaiką pas budinčius globotojus priimtas po to, kai nepavyko susitarti su šeima dėl kitų sprendimo būdų, kai mamai būtų suteikta reikiama pagalba ir specialistų priežiūra.
Visgi ji patikino, kad tėvams užtikrinama galimybė palaikyti ryšį su kūdikiu.
„Kadangi kalbame apie kūdikį, kuriam kasdien reikalinga ryšį kurianti aplinka, tad buvo nuspręsta laikinai perkelti vaiką į saugią, šeimai artimą, aplinką. Svarbu paminėti, kad tokio amžiaus kūdikiui
labai reikšmingas ryšys su tėvais, tad perkėlus kūdikį į saugią aplinką, tėvams užtikrinama galimybė šį ryšį palaikyti.
Taip pat svarbu pastebėti, jog vaiko perkėlimas iš šeimos galimas tik tais atvejais, kai iškyla reali grėsmė vaiko sveikatai, saugumui ar net gyvybei. Tokios situacijos būna labai jautrios ir reikalauja reaguoti nedelsiant, o ypač kai kalbame apie itin pažeidžiamą mažametį vaiką ar kūdikį“, – pabrėžė vaiko teisių apsaugos atstovė.
Ieško pagalbos būdų šeimai
Be to, G. Noliūtė taip pat pažymėjo, kad šiuo metu vaiko teisių gynėjai ieško kaip būtų galima padėti šeimai.
„Vaiko teisių gynėjai ieško pagalbos šeimai būdų, kurie padėtų įveikti šeimoje kylančius sunkumus, kad kūdikis galėtų gyventi ir augti saugus bei būtų apgaubtas rūpesčiu. Prireikus bus inicijuojamas pagalbos šeimai teikimas, kurį užtikrintų savivaldybėje dirbantys socialiniai partneriai“, – komentare raštu teigė ji.
Vaiko teisių apsaugos tarnybos duomenimis, daugiau nepilnamečių vaikų šeimoje neauga, o anksčiau šeimai vaiko teisių gynėjų pagalbos nėra prireikę.
„Svarbu suprasti, kad šeima gali susidurti su įvairiais sunkumais, kurie nulemia tam tikras aplinkybes, dėl kurių tėvui ar vienam iš jų kurį laiką gali būti sudėtinga tinkamai pasirūpinti savo vaiku, jam pačiam gali būti reikalinga specialistų pagalba, medicininė pagalba, tėvystės įgūdžių stiprinimo programa ar pan., kad vėliau galėtų kurti saugią aplinką savo vaikui.
Tad nepaprastai svarbus tėvų bendradarbiavimas su specialistais, dirbančiais vaiko gerovės srityje, sudaryto pagalbos šeimai plano laikymasis, noras keistis ir užtikrinti savo vaikui visapusišką gerovę.
Vaiko teisių gynėjai taip pat įvertins darbuotojų sprendimus, ar jie buvo tinkamai priimti, ir veiksmus, ar jie buvo tinkamai įgyvendinti“, – nurodė G. Noliūtė.
