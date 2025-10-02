Panevėžio rajone, įtariama, padegtas automobilis

Panevėžio rajone trečiadienio vakarą galimai padegtas automobilis, pranešė policija.
Anot Policijos departamento, apie 22.25 val. Dembavos kaime pastebėtas sudegęs automobilis „BMW 320i“ (pagamintas 2005 m.).
Nuostolis nustatinėjamas. Įtariamas padegimas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo.
