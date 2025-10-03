Policija atskleidė žuvusiųjų per teroristinį išpuolį Mančesteryje tapatybes

Didžiojo Mančesterio policija pranešė, kad 53-ejų Adrianas Daulby ir 66-erių Melvinas Cravitzas žuvo, kai Jihadas Al-Shamie ketvirtadienį automobiliu rėžęsi į žmonių grupę prie sinagogos Hitono parke ir dūrė peiliu vienam vyrui.
Kiti trys asmenys dėl sunkių sužalojimų tebėra ligoninėje.
J. Al-Shamie buvo nušautas policijos praėjus septynioms minutėms po to, kai ketvirtadienio rytą pareigūnai buvo informuoti apie išpuolį Krumpsale, įvykusį per švenčiausią žydų kalendoriaus dieną Jom Kipurą.
Trys asmenys suimti dėl įtariamų planavus šį teroristinį išpuolį.
Didžiojo Mančesterio policijos teigimu, nors oficialus tapatybės nustatymas dar neatliktas, A. Daulby ir M. Cravitzo šeimos, kurių abi gyvena Krumpsale, buvo informuotos apie žūtis ir joms pasiūlyta pagalba.
Penktadienio rytą Didžiojo Mančesterio policija patvirtino, kad papildomos pajėgos užtikrins „gerai matomą“ pareigūnų buvimą Šiaurės Mančesterio, Burio ir Salfordo žydų bendruomenėse bei aplink sinagogas.
Policija taip pat pridūrė, kad bus dažniau lankomasi vietos maldos vietose.
