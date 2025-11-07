 
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Veronikai Lucko dailiojo čiuožimo varžybose Grace atiteko 16-a vieta

2025-11-07 14:51 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-07 14:51

Grace (Austrija) vykstančiose „Ice Challenge 2025“ dailiojo čiuožimo varžybose Lietuvai atstovavo vienintelė Veronika Lucko.

Veronika Lucko | „Stop“ kadras

0

Greitai 15-ą gimtadienį minėsianti čiuožėja jaunimo kategorijoje surinko 113,62 balo ir užėmė 16-ą vietą. V. Lucko trumpojoje programoje buvo 15-a (44,38), o laisvojoje – 18-a (69,24). Karjeros rekordų jai pagerinti nepavyko.

Auksą laimėjo abi programas geriausiai atlikusi estė Maria Eliise Kaljuvere (177,58). Antra buvo JAV atstovė Sherry Zhang (165,66), o trečia – kanadietė Quinn Startek (163,08).

Jaunimo kategorijoje iš viso varžėsi 29 čiuožėjos.

