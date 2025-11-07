Veronikai Lucko dailiojo čiuožimo varžybose Grace atiteko 16-a vieta

Greitai 15-ą gimtadienį minėsianti čiuožėja jaunimo kategorijoje surinko 113,62 balo ir užėmė 16-ą vietą. V. Lucko trumpojoje programoje buvo 15-a (44,38), o laisvojoje – 18-a (69,24). Karjeros rekordų jai pagerinti nepavyko.
Auksą laimėjo abi programas geriausiai atlikusi estė Maria Eliise Kaljuvere (177,58). Antra buvo JAV atstovė Sherry Zhang (165,66), o trečia – kanadietė Quinn Startek (163,08).
Jaunimo kategorijoje iš viso varžėsi 29 čiuožėjos.
