UFC kovotojas sugrąžino varžovui pinigus už svorio viršijimą

N. Woodas ir J. Delgado susitiko puslengvio svorio kategorijoje spalio 25 d., o N. Woodas laimėjo vieningu teisėjų sprendimu – praėjus dienai po to, kai J. Delgado nesugebėjo pasiekti nustatyto svorio.
27-erių metų amerikietis svorį viršijo vienu svaru, todėl jam skirta 20 procentų honoraro bauda, tuo metu N. Woodas svorį numetė sėkmingai.
Praėjus kuriam laikui nuo kovos, N. Woodas atskleidė grąžinęs J. Delgado jo prarasto honoraro dalį, o J. Delgado „The Independent“ sakė: „Jis parašė man po kovos ir pasakė, kad paprašė UFC atsiųsti man visą mano atlygį.“
Atskleisdamas tai, N. Woodas taip pat sureagavo į pastabas, esą jis nenusipelnė pergalės kovoje, kurioje abu kovotojai buvo siųsti į nokdaunus.
„Žmonėms, kurie man rašo ir sako, kad jį apiplėšiau: žmogau, aš jam grąžinau jo prarastą atlygį, – ketvirtadienį „Home Of Fight“ sakė N. Woodas. – Asmeniškai buvau truputį supykęs, kad jis nesugebėjo pasiekti nustatyto svorio. Jis neturėtų kovoti šioje kategorijoje. Man jis per didelis 145 svarų limitui, todėl ir nesvėrė reikiamo svorio.
Bet tai buvo tik vienas svaras, o vaikinas akivaizdžiai neuždirba tiek daug, kiek aš. Jis atėjo ir padovanojo velniškai gerą kovą. Tad manau, jis nusipelno savo pinigų.“
N. Woodo pergalė pratęsė jo laimėjimų seriją iki trijų: prieš tai jis kovo mėnesį nugalėjo Morganą Charriere’ą, o 2024 m. liepą Danielį Pinedą.
Skelbiama, kad N. Woodas už šią kovą uždirbo 266 tūkst. 660 JAV dolerius, o J. Delgado – vos 22 tūkst. 400 JAV dolerius.
