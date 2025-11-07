 
Kalendorius
Lapkričio 8 d., šeštadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

UFC kovotojas sugrąžino varžovui pinigus už svorio viršijimą

2025-11-07 23:06 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-07 23:06

UFC kovotojas iš Didžiosios Britanijos 32-ejų metų Nathanielis Woodas (22-6) sugrąžino savo varžovui Jose Delgado (10-2) pinigus po to, kai šis buvo nubaustas už viršytą svorį prieš jų kovą „UFC 321“ turnyre.

Nathanielis Woodas įveikė Jose Delgado | Organizatorių nuotr.

UFC kovotojas iš Didžiosios Britanijos 32-ejų metų Nathanielis Woodas (22-6) sugrąžino savo varžovui Jose Delgado (10-2) pinigus po to, kai šis buvo nubaustas už viršytą svorį prieš jų kovą „UFC 321“ turnyre.

REKLAMA
0

N. Woodas ir J. Delgado susitiko puslengvio svorio kategorijoje spalio 25 d., o N. Woodas laimėjo vieningu teisėjų sprendimu – praėjus dienai po to, kai J. Delgado nesugebėjo pasiekti nustatyto svorio.

TAIP PAT SKAITYKITE:

27-erių metų amerikietis svorį viršijo vienu svaru, todėl jam skirta 20 procentų honoraro bauda, tuo metu N. Woodas svorį numetė sėkmingai.

REKLAMA
REKLAMA

Praėjus kuriam laikui nuo kovos, N. Woodas atskleidė grąžinęs J. Delgado jo prarasto honoraro dalį, o J. Delgado „The Independent“ sakė: „Jis parašė man po kovos ir pasakė, kad paprašė UFC atsiųsti man visą mano atlygį.“

REKLAMA

Atskleisdamas tai, N. Woodas taip pat sureagavo į pastabas, esą jis nenusipelnė pergalės kovoje, kurioje abu kovotojai buvo siųsti į nokdaunus.

„Žmonėms, kurie man rašo ir sako, kad jį apiplėšiau: žmogau, aš jam grąžinau jo prarastą atlygį, – ketvirtadienį „Home Of Fight“ sakė N. Woodas. – Asmeniškai buvau truputį supykęs, kad jis nesugebėjo pasiekti nustatyto svorio. Jis neturėtų kovoti šioje kategorijoje. Man jis per didelis 145 svarų limitui, todėl ir nesvėrė reikiamo svorio.

REKLAMA
REKLAMA

Bet tai buvo tik vienas svaras, o vaikinas akivaizdžiai neuždirba tiek daug, kiek aš. Jis atėjo ir padovanojo velniškai gerą kovą. Tad manau, jis nusipelno savo pinigų.“

N. Woodo pergalė pratęsė jo laimėjimų seriją iki trijų: prieš tai jis kovo mėnesį nugalėjo Morganą Charriere’ą, o 2024 m. liepą Danielį Pinedą.

Skelbiama, kad N. Woodas už šią kovą uždirbo 266 tūkst. 660 JAV dolerius, o J. Delgado – vos 22 tūkst. 400 JAV dolerius.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų