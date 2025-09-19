Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Estija laikys Narvos tiltą uždarytą transportui, kol nesibaigs Rusijos karas Ukrainoje

2025-09-19 14:48 / šaltinis: ELTA
2025-09-19 14:48

Estija ir toliau laikys Narvos tilto sienos perėją uždarytą transportui, bet tai nesusiję su remonto darbais kitoje sienos pusėje Rusijoje, o priklausys nuo Rusijos karo prieš Ukrainą pabaigos, pranešė Estijos policijos ir pasieniečių valdyba (PPA).

Estijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Estija ir toliau laikys Narvos tilto sienos perėją uždarytą transportui, bet tai nesusiję su remonto darbais kitoje sienos pusėje Rusijoje, o priklausys nuo Rusijos karo prieš Ukrainą pabaigos, pranešė Estijos policijos ir pasieniečių valdyba (PPA).

0

Transporto priemonių eismas per tiltą, jungiantį Narvą ir Ivangorodą, buvo sustabdytas 2024 m. vasarį dėl rekonstrukcijos, kurią Rusija planuoja baigti 2026 metais. Rusijos muitinės vadovas Valerijus Pikalovas sakė, kad darbai galėtų būti baigti jau šiemet.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kol nesibaigs Rusijos plataus masto agresija prieš Ukrainą, Estijos valdžia nemato jokios priežasties palengvinti kelionių į Rusiją ar vėl atidaryti Narvos tiltą transporto priemonėms, sakė PPA sienos apsaugos viršininkas Veiko Kommusaaras.  

Nuo 2024 m. vasario 1 d. Estijos rytinę sieną Narvoje galima kirsti tik pėsčiomis.

Estija stiprina rytinę sieną su Rusija, per ateinančius dvejus metus palei ją bus iškasta beveik 40 kilometrų prieštankinių griovių.

