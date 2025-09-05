Atsakė, su kuo susijęs amerikiečių pajėgų perkėlimas tarp Lietuvos ir Estijos

„Tai nėra susiję visiškai su Amerikos karių buvimo rytiniam flange peržiūra, – penktadienį BNS sakė Vaidotas Urbelis. – HIMARS vienetas Estijoje buvo dislokuotas siekiant paruošti Estijos karius, nes jie anksčiau truputį užsisakė HIMARS įrangą. Ją gavo, juos apmokė, o dabar, kadangi pas mus jau greitu metu ateis, nuspręsta tą vienetą perkelti į Lietuvą ir padėti mums su rengtis.“
HIMARS dalinys Estijoje dislokuotas 2022 metais, Estijai pasirašius susitarimus pirkti šios įrangos iš JAV. Pirmos šešios estų nupirktos sistemos HIMARS pristatytos balandį.
Lietuva 2021 metų pabaigoje pasirašė 495 mln. dolerių sutartį su JAV dėl aštuonių HIMARS sistemų įsigijimo. Pirmieji sistemų pristatymai numatyti 2025 metais.
Vietoj buvusio HIMARS vieneto į Estiją atvyks tankų dalinys iš Lietuvos.
„Amerikiečiai savo pajėgas mėto iš vienos Baltijos šalies į kitą. (...) Estija, aišku, mato didžiulę naudą treniruotis kartu su amerikiečiais. Dėl to sutarimas yra, kad tankų vienetas bus permestas į Estiją tam tikram laikotarpiui, kad ten tiesiog galėtų treniruotis kartu su Estijos pajėgomis“, – kalbėjo V. Urbelis.
Kokiam laikotarpiui dalis amerikiečių karių vyksta į Estija, kol kas neaišku.
V. Urbelis pabrėžė, kad tiek Lietuvoje, tiek Estijoje po apsikeitimo amerikiečių karių skaičius išliks nepakitęs.
Kaip skelbė BNS, amerikiečių kariai pertraukomis Lietuvoje rotuojami nuo 2014-ųjų pavasario, o nuo 2019-ųjų šalyje dislokuojami sunkieji batalionai, tačiau šiuo metu Vašingtonas peržiūri savo pajėgų buvimą Europoje.
Lietuva siekia, kad JAV paliktų šalyje šio metu rotuojamus maždaug tūkstantį karių.
